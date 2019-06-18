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«Аэрофлот» и S7 вошли в рейтинг лучших авиакомпаний мира

Две российские авиакомпании включены в рейтинг 100 лучших в мире по версии британской консалтинговой компании Skytrax, следует из материалов на ее сайте. «Аэрофлот» за год поднялся в списке с 23-го на 22-е место, а S7 – с 98-го на 96-е. При этом среди авиакомпаний Восточной Европы «Аэрофлот» держит первое место уже седьмой год подряд. Вторую строчку в региональном рейтинге заняла LOT Polish, а S7 расположилась в нем на третьем месте. Шестое место в Восточной Европе заняла «Победа», а замыкает десятку авиакомпания «Россия». Однако в сотню лучших авиакомпаний мира они не вошли.

Отмечается, что глобальный рейтинг World Airline Awards 2019 возглавила авиакомпания Qatar Airways. Второе место заняла Singapore Airlines, лидировавшая годом ранее. Qatar Airlines возглавляет рейтинг в пятый раз за историю проведения исследований.

Третье место получила японская ANA All Nippon Airways. Четвертое место у гонконгской Cathay Pacific Airways, годом ранее она занимала шестую строчку. Пятое место у Emirates, а шестое – у тайваньской EVA Air. Далее в рейтинге расположилась китайская Hainan Airlines, на восьмом месте – австралийская Qantas Airways, на девятом – немецкая Lufthansa, а замыкает десятку Thai Airways. Skytrax составляет рейтинг лучших авиакомпаний мира на основе опроса пассажиров с 1999 г.