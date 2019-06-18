«Азбука вкуса» опровергла претензии со стороны налоговиков
В управляющей компании «Азбуки вкуса» – ООО «Городской супермаркет» прошла налоговая проверка деятельности за последние три года, сообщил «Ведомостям» президент «Азбуки вкуса» Денис Сологуб. Он отметил, что никакой неурегулированной задолженности и претензий налоговых органов к компании нет.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что СК России 17 июня начал проверку в отношении компании, управляющей розничной сетью «Азбуки вкуса». В материале отмечалось, что следователи изучали кредитные договоры, которые «Городской супермаркет» заключал с ООО «Эль-лайн» с 2014 г. по декабрь 2015 г. Согласно материалу, ритейлера подозревали в уклонении от уплаты налогов более чем на 144 млн руб. «Коммерсантъ», в свою очередь, указывает, что не смог получить подтверждение информации от СКР.
В «Азбуку вкуса» в данный момент входит более 100 супермаркетов и свыше 50 магазинов АВ Daily. Большая часть из них расположены в Москве и Подмосковье, в Санкт-Петербурге работает 12 магазинов сети.