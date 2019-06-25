Бизнес

Новости

ФАС не нашла нарушений в ценообразовании на рынке топлива Сибири и Дальнего Востока

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не выявила фактов завышения цен на автомобильное топливо в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом заявил замруководителя регулятора Анатолий Голомолзин, передает ТАСС.

По его словам, по итогам проверки «всех фактов» выяснилось, что «там, где имел место рост цен, там перед этим имело место падение цен». Ситуацию он назвал рыночной: «Когда пониженный спрос, цены падали в рознице, когда повышенный – росли».

Голомолзин также отметил, что в ближайшее время будет подготовлено предложение о том, чтобы ввести дополнительные меры по демпферу для Дальнего Востока, передает «Интерфакс». Эти меры помогут создать условия, равные возможности для поставок топлива на рынок в этом регионе, добавил он.

Кроме того, замруководителя ФАС сообщил, что регулятор не видит предпосылок для роста цен на топливо после прекращения действия соглашений правительства с нефтяниками о стабилизации рынка нефтепродуктов.

17 июня премьер Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку, курирующему нефтяную отрасль, разобраться с информацией о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. О том, что бензин дорожает в таких регионах, как Забайкальский край, Тува, Иркутская, Кемеровская и Новосибирская области, а также Алтайский и Красноярский края, сообщило тогда сибирское издание «Тайга.Инфо». Козак в тот же день попросил Минэнерго и ФАС провести проверку.