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Металлургическая компания Прохорова попросила 60 млрд рублей господдержки

Горно-металлургическая компании «Интергео», входящая в группу «Онэксим», попросила господдержку в 60 млрд руб. для своего медно-никелевого проекта на базе Ак-Сугского и Кингашского месторождений в Восточной Сибири. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо председателя совета директоров компании Александра Хлопонина, направленное в середине июня премьеру Дмитрию Медведеву.

«Интергео» планирует построить Ак-Сугский горно-обогатительный комбинат (ГОК) в Туве мощностью по переработке руды в 24 млн тонн и Кингашский ГОК в Красноярском крае мощностью 20 млн тонн. Первый будет производить медный концентрат, второй — никелево-медный. Хлопонин в письме поясняет, что реализация «столь масштабного» проекта потребует капитальных затрат в 193,2 млрд руб., из них 58,8 млрд руб. — на строительство автодороги и линий электропередачи. Для последней цели компании и нужна помощь государства.

«Значительная доля затрат на объекты внешней инфраструктуры приводит к низким показателям экономической эффективности проекта, снижает его инвестиционную привлекательность для банков и внешних партнеров», — объяснил Хлопонин. Медведев, как выяснила газета, поручил Минтрансу, Минэнерго, Минфину и Минпромторгу внести предложения по поводу господдержки. Минфин подтвердил газете поручение Медведева, отметив, что оно «прорабатывается в рабочем порядке». «Государственную поддержку планируется оказать в форме субсидии на строительство объектов инфраструктуры — автодорог в размере 40 млрд руб. и линий электропередачи в 18,8 млрд руб.», — сообщили в Минпромторге. В Минтрансе и «Онэксиме» от комментариев газете отказались.

ООО «УК «Интергео» было создано в 2008 г. на базе активов «КМ инвеста» – совместной компании Михаила Прохорова и президента «Интерроса» Владимира Потанина. В начале 2007 г. бизнесмены сообщили, что разделят бизнес. Но долго не могли договориться, как поделить активы, — процесс развода занял около полутора лет. В итоге Прохоров получил добычные лицензии, которые вошли и в «Интергео». В марте этого года «Интергео» привлекло в проект Российский фонд прямых инвестиций, Российско-китайский инвестиционный фонд и ближневосточный суверенный фонд, которые купили долю в 9,53% в компании.