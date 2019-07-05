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Металлургическая компания Прохорова попросила 60 млрд рублей господдержки

Ведомости
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Горно-металлургическая компании «Интергео», входящая в группу «Онэксим», попросила господдержку в 60 млрд руб. для своего медно-никелевого проекта на базе Ак-Сугского и Кингашского месторождений в Восточной Сибири. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо председателя совета директоров компании Александра Хлопонина, направленное в середине июня премьеру Дмитрию Медведеву.

«Интергео» планирует построить Ак-Сугский горно-обогатительный комбинат (ГОК) в Туве мощностью по переработке руды в 24 млн тонн и Кингашский ГОК в Красноярском крае мощностью 20 млн тонн. Первый будет производить медный концентрат, второй — никелево-медный.  Хлопонин в письме поясняет, что реализация «столь масштабного» проекта потребует капитальных затрат в 193,2 млрд руб., из них 58,8 млрд руб. — на строительство автодороги и линий электропередачи. Для последней цели компании и нужна помощь государства.

«Значительная доля затрат на объекты внешней инфраструктуры приводит к низким показателям экономической эффективности проекта, снижает его инвестиционную привлекательность для банков и внешних партнеров», — объяснил Хлопонин. Медведев, как выяснила газета, поручил Минтрансу, Минэнерго, Минфину и Минпромторгу внести предложения по поводу господдержки. Минфин подтвердил газете поручение Медведева, отметив, что оно «прорабатывается в рабочем порядке». «Государственную поддержку планируется оказать в форме субсидии на строительство объектов инфраструктуры — автодорог в размере 40 млрд руб. и линий электропередачи в 18,8 млрд руб.», — сообщили в Минпромторге. В Минтрансе и «Онэксиме» от комментариев газете отказались.

ООО «УК «Интергео» было создано в 2008 г. на базе активов «КМ инвеста» – совместной компании Михаила Прохорова и президента «Интерроса» Владимира Потанина. В начале 2007 г. бизнесмены сообщили, что разделят бизнес. Но долго не могли договориться, как поделить активы, — процесс развода занял около полутора лет. В итоге Прохоров получил добычные лицензии, которые вошли и в «Интергео». В марте этого года «Интергео» привлекло в проект Российский фонд прямых инвестиций, Российско-китайский инвестиционный фонд и ближневосточный суверенный фонд, которые купили долю в 9,53% в компании.

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«Азбука вкуса» договорилась об открытии в своих магазинах аптек «Доктор Столетов»

Ведомости
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«Азбука вкуса» договорилась об открытии в своих магазинах аптек «Доктор Столетов», которые развивает ГК «Эркафарм», сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на фармрынке. Представитель «Эркафарма» подтвердил газете эту информацию. В «Азбуке вкуса» не ответили на запрос газеты.

По словам источника издания, первые восемь точек «Доктор Столетов» будут открыты в закассовых зонах магазинов в июле. «После этого стороны договорятся об общем количестве аптек, которые будут открыты на базе продуктовой сети», — пояснил собеседник. Газета напоминает, что ритейлер уже развивает сеть аптечных зон в своих супермаркетах с Marathon Group, принадлежащей Александру Винокурову и Сергею Захарову. В 2017 г. компания получила преимущественное право на открытие премиальных аптек «Азбука Life». Сейчас у сети, по ее данным, 22 точки.

Наличие нескольких партнеров позволит продуктовой розничной компании повысить эффективность использования торговых площадей, а фармритейлеру — получить доступ к покупателям с доходами выше среднего, отметил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров в беседе с «Коммерсантом».

Сеть «Азбука вкуса» насчитывает более 100 супермаркетов и свыше 50 магазинов АВ Daily. Большая часть объектов находится в Москве и Подмосковье, в Санкт-Петербурге. Выручка оператора супермаркетов, компании «Городской супермаркет», в январе – марте составила 15,4 млрд руб. — на 2% больше, чем за тот же период годом ранее. Об этом свидетельствуют данные отчетности по РСБУ единственного операционного юрлица ритейлера. В ГК «Эркафарм» входит 1200 аптек под брендами «Доктор Столетов», «Озерки» и другие.

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Политика
Новости

Бразильский экс-губернатор признался в подкупе при выборе столицы Олимпиады-2016

Ведомости
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Несколько членов Международного олимпийского комитета (МОК), среди которых были россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка, получили деньги за голоса в пользу Рио-де-Жанейро при выборе столицы летней Олимпиады — 2016, заявил бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал, обвиняемый в коррупции. Его слова приводит газета UOL.

Выборы столицы Игр 2016 г. проходили 2 октября 2009 г. в Копенгагене на 121-й сессии МОК. В первом раунде голосования выбыл американский Чикаго, но наибольшее число голосов набрал Мадрид. Во втором — Токио, а победил Рио-де-Жанейро практически с двукратным перевесом (46 голосов против 29 у Мадрида). В заключительном — Рио-де-Жанейро обошел Мадрид, набрав 66 голосов против 32.

«Я не знал, чего ждать от очень сильного европейского лобби на выборах. Нузман (Карлос Артур Нузман являлся на тот момент главой Национального олимпийского комитета Бразилии) поворачивается ко мне и говорит: "Сержио, я хочу тебя познакомить с президентом IAAF Диаком, он даст нам серьезное преимущество", — пояснил Кабрал. Диак, по словам Кабрала, пообещал ему пять или шесть голосов за $1,5 млн. Деньги якобы дал бразильский бизнесмен Артур Соарес.

Олимпиада игры в Бразилии проходила с 5 по 21 августа 2016 г. и стала первыми летними Играми в Южной Америке. Кабрал, руководивший штатом с 2007 по 2014 г., был задержан в том же году по делу о хищениях в нефтегазовой компании Petrobras, а затем приговорен в общей сложности к 100 годам тюрьмы за коррупцию. Заявление о взятках Кабрал сделал во время судебного заседания, проведенного по инициативе его защиты. Бывший губернатор хочет заключить сделку со следствием, пояснила газета.

Политика
Новости

Путин встретился с Берлускони в римском аэропорту

Ведомости
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Президент России Владимир Путин встретился в аэропорту Рима с бывшим премьером и председателем партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча прошла по окончании официального визита Путина в Италию. «Владимир Путин провел в римском аэропорту Фьюмичино краткую частную встречу с экс-председателем Совета министров Итальянской Республики Сильвио Берлускони», — говорится в сообщении. Подробности встречи и темы, которые обсуждали политики, не приводятся.

Путина и Берлускони связывает давняя дружба. В интервью газете Corriere della Sera в преддверии визита в Италию Путин назвал итальянского политика по имени, отметив, что тот «является политиком мирового масштаба, настоящим лидером», который твердо отстаивал интересы Италии на международной арене.

Российский президент 4 июля посетил Рим, где встретился с папой Франциском. Переговоры прошли в Ватикане и длились около часа. От заявлений по итогам переговоров и Путин, и понтифик воздержались, однако обменялись подарками. Папа подарил Путину гравюру с видом на площадь Святого Петра XVIII в, а Путин преподнес главе Католической церкви икону с апостолами Петром и Павлом, а также книгу о творчестве Микеланджело и DVD с фильмом Андрея Кончаловского «Грех», повествующим о жизни этого художника и скульптора. Российский лидер встретился также с президентом Италии Серджо Маттареллой в Квиринальском дворце и главой итальянского правительства Джузеппе Конте в палаццо Киджи.

Как прошла встреча Путина с папой Римским Франциском

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Бизнес
Новости

Туроператоры рассказали о проблемах с выдачей виз во Францию

Ведомости
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В Москве начались проблемы с оформлением виз во Францию, сообщает портал TourDom.ru со ссылкой на данные четырех туроператоров. Отмечается, что консульство ввело ограничение на прием документов.

По данным TourDom.ru, в визовых центрах также сокращено время, доступное заявителям: раньше подать документы можно было с 9.00 до 16.00, а сейчас – с 12.00 до 15.30. Ограничения могут быть связаны с попыткой навести порядок в визовом центре, где с весны наблюдаются очереди, отмечает TourDom.ru. На сайте посольства Франции в России нет информации об увеличении сроков оформления въездных документов.

Некоторые туроператоры сообщили порталу, что вынуждены ограничивать продажи туров во Францию, поскольку не все желающие успевают вовремя получить визу. В частности, в компании «Старый город» рассказали, что вынуждены прекращать продажи путевок во Францию за 20 дней до даты вылета. В туроператоре «Туртранс-вояж» также подтвердили информацию о сложностях с оформлением виз.

Туроператоры также пояснили изданию, что при высоком спросе на путевки во Францию из-за увеличенных сроков оформления въездных документов вынуждены предлагать путешественникам другие направления.

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Политика
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На Украине работника оборонного завода арестовали за шпионаж в пользу России

Ведомости
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На Украине арестовали работника оборонно-промышленного предприятия, который подозревается в передаче информации военного характера российской разведке. Об этом сообщила Генпрокуратура Украины. Имя задержанного, его должность и название предприятия не называются.

По версии следствия, подозреваемый во время пребывания в России в 2014 г. был завербован сотрудником 316-го разведывательного центра ГРУ. После этого завербованный украинец в течение нескольких лет якобы собирал и передавал России информацию о количественном и качественном составе военной техники Вооруженных сил Украины, которая поступала на ремонт, а также о ее боеготовности, укомплектованности, принадлежности к конкретным воинским частям. За это гражданин Украины, как утверждает Генпрокуратура, получал денежное вознаграждение.

Сообщается, что подозреваемый был задержан 3 июля при попытке пересечь украинско-российскую границу. При задержании у него были изъяты флешки и мобильные телефоны с информацией военного характера, которые украинец якобы собирался передать сотруднику генштаба Вооруженных сил России во время встречи в Воронеже.

Бизнес
Новости

«Автокомпонент» возобновил поставки комплектующих на «АвтоВАЗ»

Ведомости
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Группа компаний «Автокомпонент» сообщила о возобновлении поставок на «АвтоВАЗ» в полном объеме, сообщили в организации. Кроме того, были достигнуты договоренности о дальнейшей совместной работе компаний «Автокомпонент» и «АвтоВАЗ». 

«АвтоВАЗ» ранее сообщил, что с 3 июля «вынужденно приостановит» производство на всех сборочных линиях своих заводов в Тольятти и Ижевске. Простой «АвтоВАЗ» объяснил «очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих» компанией «Завод Автокомпонент» из Нижнего Новгорода. Она поставляет широкую номенклатуру деталей из пластика, сказал представитель «АвтоВАЗа», но подробности не раскрыл.

Автоконцерн предупредил, что может потребовать от поставщика возместить понесенные убытки, но не раскрывал их объемы. В предыдущие годы из-за нехватки комплектующих группа «АвтоВАЗ» несколько раз приостанавливала выпуск машин в Тольятти и Ижевске. Это было связано с падением рынка, а затем с началом восстановительного роста продаж – поставщики не успевали за спросом.

Позже «АвтоВАЗ» заявил о готовности заново запустить производство в Ижевске и Тольятти с 5 июля, поскольку поставщик возобновил выполнение контракта без каких-либо дополнительных условий.

Финансы
Новости

ЦБ допустил санацию крупных региональных банков

Ведомости
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Центробанк не исключает вероятности финансового оздоровления системно значимых для регионов проблемных банков. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев на Международном финансовом конгрессе.

По словам Поздышева, самые крупные проблемные банки уже финансово оздоровлены. «Но реалии любой банковской системы таковы, что какой-либо из банков, не системно значимый для страны, но системно значимый для региона, будет нуждаться в плане финансового оздоровления», – считает зампред ЦБ (его слова приводит ТАСС).

ЦБ занялся санацией банков в 2017 г. Тогда на санацию отправились «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. Позже ЦБ решил санировать Азиатско-Тихоокеанский банк, а также Московский индустриальный банк.

Выведенные миллиарды: как государство и бизнес судятся с банкирами

Бизнес
Новости

«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве

Ведомости
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Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.

Предполагается три вида перевозок. Первый – это полет по запросу между разными районами Москвы для одного-двух пассажиров, он будет занимать в среднем 15 минут. Второй – это полет по расписанию из города в аэропорты с максимальной вместимостью в пять пассажиров. Третий – из города в область на расстояние от 100 км.

По оценкам холдинга, потенциальные клиенты в Москве готовы платить за 15-минутный полет около 3000 руб. с человека. Компания намерена ориентироваться на эту цену.

Потенциальная платформа для аэротакси – разрабатываемый легкий однодвигательный вертолет VRT500, отметили в пресс-службе «Вертолетов России». Он сможет брать до пяти пассажиров. Сертификация вертолета запланирована на 2022 г.

В конце мая «Коммерсантъ» писал, что «Вертолеты России», правительство Москвы и «Яндекс.Такси» ведут переговоры об интеграции вертолетных перевозок в приложение агрегатора. Услуги аэротакси в Москве сейчас предлагают несколько компаний. Примерная стоимость часа полета на модели Robinson R66 в компании Heliport Moscow – 46 000 руб.

Политика
Новости

СК Белоруссии сообщил о задержаниях после взрывов фейерверков в Минске

Ведомости
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В Белоруссии задержали двух представителей российской компании в связи с уголовным делом о взрывах фейерверочных изделий в Минске 3 июля, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета Белоруссии. Уточняется, что задержаны двое мужчин 28 и 25 лет, которые приехали в Белоруссию именно для проведения технических работ по организации фейерверка. Являются ли задержанные гражданами России, не уточняется.

По информации белорусского СК, представители предприятия-поставщика нарушили порядок работы: они осуществляли «механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними».

Во время праздничного салюта в Минске 3 июля погибла женщина, еще 10 человек обратились за медицинской помощью. По сообщениям очевидцев, разрыв снарядов фейерверка происходил практически у самой земли, в результате были разрушены салютные установки, а зрители пострадали от разлетевшихся осколков.

СК Белоруссии заявил, что рассматривает низкое качество фейерверков как основную версию ЧП на салюте в День независимости в Минске. Минобороны Белоруссии ранее также заявило об использовании на празднике некачественных зарядов, которые были приобретены у российского ОАО «Пиро-Росс» (Сергиев Посад). Уголовное дело заведено по ч. 2 ст. 299 (нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь, следователи продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

Политика
Новости

Правительство ответило на просьбу Минздрава купить Falcon вместо SSJ100

Ведомости
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Правительство никогда не планировало покупать для подотчетного Министерству здравоохранения Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) самолет иностранного производства. Об этом РБК сообщил секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой. Так там прокомментировали просьбу Минздрава предоставить ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100). Ведомству давалось поручение проработать вопрос о покупке отечественного самолета, отметил секретариат.

Ранее РБК узнал, что министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой купить ФМБА самолет Falcon 7X вместо SSJ100. По данным издания, в письме в адрес правительства министр указала на то, что Falcon может осуществлять беспосадочные перелеты на более дальние расстояния, чем SSJ100. Также у французского лайнера малый разбег перед взлетом, поэтому его можно использовать на ультракоротких взлетных полосах, отметила Скворцова. Кроме того, по ее словам, Falcon стоит дешевле.

Сейчас у ФМБА нет самолетов. Минздрав планирует закупить для агентства один борт для проведения санитарно-авиационной эвакуации. В последние 10 лет ФМБА использовало самолет Ан-74.

Минздрав объяснил выбор Falcon 7X тем, что этот самолет дает возможность осуществлять дальнемагистральные перелеты на высоких эшелонах в отдаленные точки страны. По мнению ведомства, данный лайнер лучше всего подходит в тех случаях, когда необходима не массовая, а индивидуальная эвакуация больных.

Бизнес
Новости

Авиавласти Чехии согласились сохранить число рейсов из России до конца лета

Ведомости
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Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении числа рейсов национальных авиаперевозчиков до конца лета, говорится в сообщении чешского ведомства. При этом до конца лета будут продолжаться переговоры о параметрах авиасообщения между странами на осень.

Некоторые российские авиакомпании были вынуждены отменить рейсы в Чехию из-за решения ее авиационных властей аннулировать выданные им разрешения на полеты. Часть рейсов по маршруту Москва – Прага – Москва отменил «Аэрофлот». «Уральские авиалинии» также приостановили полеты между Прагой и аэропортами «Кольцово» в Екатеринбурге и «Жуковский» в Подмосковье. Кроме того, «Победа» отменила рейсы Москва – Карловы Вары.

Причиной конфликта стало недовольство чешских властей условиями транссибирских маршрутов, согласованных Москвой для Czech Airlines. К вечеру вторника Россия и Чехия договорились о возобновлении рейсов, но только до 7 июля. Позже Российские власти предложили Чехии перенести на сентябрь окончательное решение вопроса об условиях авиаперевозок.

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