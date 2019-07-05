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«Азбука вкуса» договорилась об открытии в своих магазинах аптек «Доктор Столетов»

«Азбука вкуса» договорилась об открытии в своих магазинах аптек «Доктор Столетов», которые развивает ГК «Эркафарм», сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на фармрынке. Представитель «Эркафарма» подтвердил газете эту информацию. В «Азбуке вкуса» не ответили на запрос газеты.

По словам источника издания, первые восемь точек «Доктор Столетов» будут открыты в закассовых зонах магазинов в июле. «После этого стороны договорятся об общем количестве аптек, которые будут открыты на базе продуктовой сети», — пояснил собеседник. Газета напоминает, что ритейлер уже развивает сеть аптечных зон в своих супермаркетах с Marathon Group, принадлежащей Александру Винокурову и Сергею Захарову. В 2017 г. компания получила преимущественное право на открытие премиальных аптек «Азбука Life». Сейчас у сети, по ее данным, 22 точки.

Наличие нескольких партнеров позволит продуктовой розничной компании повысить эффективность использования торговых площадей, а фармритейлеру — получить доступ к покупателям с доходами выше среднего, отметил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров в беседе с «Коммерсантом».

Сеть «Азбука вкуса» насчитывает более 100 супермаркетов и свыше 50 магазинов АВ Daily. Большая часть объектов находится в Москве и Подмосковье, в Санкт-Петербурге. Выручка оператора супермаркетов, компании «Городской супермаркет», в январе – марте составила 15,4 млрд руб. — на 2% больше, чем за тот же период годом ранее. Об этом свидетельствуют данные отчетности по РСБУ единственного операционного юрлица ритейлера. В ГК «Эркафарм» входит 1200 аптек под брендами «Доктор Столетов», «Озерки» и другие.