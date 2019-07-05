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ФАС приостановила сделку по продаже одной из крупнейших лизинговых компаний

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не одобрила сделку по продаже одной из крупнейших лизинговых компаний «Трансфин-М», говорится в сообщении ведомства. Продавцом в сделке выступает НПФ «Благосостояние», который контролируется структурами РЖД. Покупателем – компания «Трансфин-М гарант». ФАС отложила рассмотрение ходатайства по сделке до «полного устранения аффилированности с РЖД на уровне акционеров, руководства и хозяйственной деятельности», сообщается в материалах службы.

«Трансфин-М» входит в пятерку крупнейших лизинговых компаний, за 2018 г. ее лизинговый портфель вырос до 290 млрд руб., компания получила прибыль 4,4 млрд руб. Лизинговая компания была оценена почти в 35 млрд руб., рассказывали «Ведомостям» три человека, близкие к разным сторонам сделки, и подтвердил представитель НПФ «Благосостояние». Для совершения сделки предполагалось использовать заемные средства.

Основным владельцем «Трансфин-М гарант» является бывший гендиректор крупнейшего железнодорожного оператора и «дочки» РЖД – Федеральной грузовой компании Алексей Тайчер (ему принадлежит около 70% акций «Трансфин-М гаранта»). Еще 30% компании принадлежит топ-менеджменту «Трансфин-М»: гендиректору Максиму Анищенкову, его первому заместителю Александру Голанду и заместителю Ивану Благодатских, рассказали три собеседника «Ведомостей». Тайчер работает советником гендиректора РЖД на общественных началах, сказал представитель РЖД, отказавшись от других комментариев.

НПФ «Благосостояние» решило продать лизинговую компанию из-за особенностей регулирования НПФ. С 2018 г. ЦБ ввел стресс-тестирование пенсионных фондов, при наличии больших инвестиций в один актив пройти его оказалось сложно.