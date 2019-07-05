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Крупнейший кредитор Utair заявил о возможности урегулировать ее долги

Крупнейший кредитор Utair видит перспективы урегулировать ее долги. «Сегодня в Сбербанке состоялась рабочая встреча по обсуждению ситуации с долгом компании Utair , мы наметили перспективы ее урегулирования, они достаточно оптимистичны. Я считаю, что решение можно найти. Мы находимся в постоянном процессе переговоров и стараемся учесть интересы всех участников», — сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов (цитата по «Интерфаксу»).

Utair — одна из крупнейших российских авиакомпаний, 20 декабря 2018 г и 20 июня 2019 г она дважды допустила дефолты по кредитам на 56,5 млрд руб., не выплатив по ним проценты. С осени прошлого года Utair ведет переговоры с 11 банками о реструктуризации двух синдицированных кредитов на 39,1 млрд руб., еще 17,4 млрд руб. Utair должна Сбербанку (плюс его доля в синдикате 5 млрд руб.), который является ее крупнейшим кредитором.

В марте и мае Utair предлагала банкам свой план реструктуризации — сначала списание 80% синдицированых кредитов (31,4 млрд руб.), затем пролонгацию этой суммы под символический процент на 35 лет. Это для банков равносильно списанию, их оба плана не устроили. Третьего варианта пока нет.