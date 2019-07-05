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Топ-менеджера «Шереметьево» уволили из «дочки» аэропорта из-за проблем с багажом

Среди пяти топ-менеджеров, уволенных в «Шереметьево хэндлинг» из-за массовых задержек багажа, оказался первый заместитель гендиректора по производству «Шереметьево» Андрей Никулин, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта. По данным «СПАРК-Интерфакса», в «Шереметьево хэндлинг» Никулин занимал должность гендиректора компании. При этом Никулин сохранил должность в «Шереметьево», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе аэропорта.

Сотрудники «Шереметьево хэндлинг» (100%-ная «дочка» «Шереметьево»), занимающейся обслуживанием багажа в аэропорту, предоставляют всю необходимую информацию и документы комиссии Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, проводящей проверку по жалобам пассажиров. Руководство аэропорта каждый день отчитывается перед прокурорами о принятых мерах, уточнили в пресс-службе «Шереметьево». «Шереметьево хэндлинг» пытается стабилизировать сроки выдачи и отправки багажа. В аэропорту увеличен штат сотрудников, занимающихся непосредственно обслуживанием багажа, отметили в «Шереметьево». Часть рейсов стали переводить из терминала D в другие терминалы, налажена сортировка и доставка багажа, уточнили в пресс-службе аэропорта.

Ранее 5 июля транспортная прокуратура сообщила об увольнении пяти менеджеров «Шереметьево хэндлинг». Речь идет о гендиректоре компании, начальнике службы обработки багажа, начальнике службы перронного обслуживания, директоре дирекции по обработке багажа и заместителе гендиректора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров. Имена и фамилии менеджеров в сообщении прокуратуры не приводились.

В конце июня у «Шереметьево хэндлинг» возникли сложности с обслуживанием багажа. 29 и 30 июня около 9000 единиц багажа не были отправлены по назначению, заявляли «Ведомостям» сотрудники двух авиакомпаний. Багаж досылался пассажирам со следующими рейсами, говорили они. Проблемы с обслуживанием багажа в «Шереметьево» наблюдались и в конце мая. Тогда прилетевшие пассажиры по несколько часов ожидали багаж. В те дни «Шереметьево хэндлинг» не успевала отправить около 2000 единиц багажа в сутки, рассказывали источники «Ведомостей». Проблема возникла после того, как крупнейший клиент аэропорта – «Аэрофлот» перестал самостоятельно обрабатывать багаж и передал эту функцию «Шереметьево хэндлинг». Последней необходимо было увеличить штат грузчиков, однако она не успела это сделать.