Производитель «Московского провансаля» признан банкротом

Бизнес

Новости

ФАС приостановила сделку по продаже одной из крупнейших лизинговых компаний

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не одобрила сделку по продаже одной из крупнейших лизинговых компаний «Трансфин-М», говорится в сообщении ведомства. Продавцом в сделке выступает НПФ «Благосостояние», который контролируется структурами РЖД. Покупателем – компания «Трансфин-М гарант». ФАС отложила рассмотрение ходатайства по сделке до «полного устранения аффилированности с РЖД на уровне акционеров, руководства и хозяйственной деятельности», сообщается в материалах службы.

«Трансфин-М» входит в пятерку крупнейших лизинговых компаний, за 2018 г. ее лизинговый портфель вырос до 290 млрд руб., компания получила прибыль 4,4 млрд руб. Лизинговая компания была оценена почти в 35 млрд руб., рассказывали «Ведомостям» три человека, близкие к разным сторонам сделки, и подтвердил представитель НПФ «Благосостояние». Для совершения сделки предполагалось использовать заемные средства.

Основным владельцем «Трансфин-М гарант» является бывший гендиректор крупнейшего железнодорожного оператора и «дочки» РЖД – Федеральной грузовой компании Алексей Тайчер (ему принадлежит около 70% акций «Трансфин-М гаранта»). Еще 30% компании принадлежит топ-менеджменту «Трансфин-М»: гендиректору Максиму Анищенкову, его первому заместителю Александру Голанду и заместителю Ивану Благодатских, рассказали три собеседника «Ведомостей». Тайчер работает советником гендиректора РЖД на общественных началах, сказал представитель РЖД, отказавшись от других комментариев.

НПФ «Благосостояние» решило продать лизинговую компанию из-за особенностей регулирования НПФ. С 2018 г. ЦБ ввел стресс-тестирование пенсионных фондов, при наличии больших инвестиций в один актив пройти его оказалось сложно.

В конкретной ситуации Тайчер, которому принадлежит 70% в капитале «ТФМ-гаранта», является советником генерального директора, соответственно, вне зависимости от того, осуществляется ли им деятельность на возмездной или безвозмездной основе, наличие возможности в качестве советника влиять на решения руководства РЖД действительно может быть признано ФАС признаком наличия аффилированности, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его словам, это дает основания для блокирования сделки на вполне законных основаниях. Таким образом, именно наличие должности советника гендиректора является формальным препятствием на пути к одобрению сделки, устранение которого, надо полагать, не составит большого труда, продолжает Жарский. Несмотря на то что советники не являются членами коллегиальных и единоличных исполнительных органов, их полномочия могут предполагать влияние на принятие решений органами управления, уточняет управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов. В этом случае вопрос носит субъективный характер (именно поэтому ФАС приостановила, а не отказала), и в случае несогласия «ТМФ-гаранта» с ФАС ее решение может быть оспорено в суде, добавляет он: «Тем не менее, считаю более разумным подходом устранение такой аффилированности путем расторжения контракта с Тайчером на период сделки».