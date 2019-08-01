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ФАС одобрила покупку Рефтинской ГРЭС «Кузбассэнерго»

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила ходатайство «Кузбассэнерго» (принадлежит Сибирской генерирующей компании) о покупке Рефтинской ГРЭС у компании «Энел Россия» (входит в итальянскую Enel), сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя ФАС Виталия Королева. Пр этом ФАС предписала «Кузбассэнерго» не допускать значительного повышения цен на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

Рефтинская ГРЭС установленной мощностью 3,8 ГВт, расположенная в Свердловской области, является самой крупной угольной электростанцией в России. Станция состоит из шести энергоблоков мощностью 300 МВт и четырех энергоблоков мощностью 500 МВт.

В июне «Энел Россия» сообщила о подписании договора о продаже станции за сумму не менее 21 млрд руб. без учета НДС. Акционеры компании одобрили сделку. Полученные средства пойдут на выплату долга и инвестиции, но компания рассмотрит и другие варианты, сообщил представитель «Энел Россия» в среду.

«Энел Россия» планирует закрыть сделку до конца этого года. После этого компания будет арендовать и эксплуатировать станцию еще от шести до двенадцати месяцев, пока новый владелец не получит необходимые лицензии и разрешения.