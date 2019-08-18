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Вексельберг и Володин полетели в новый аэропорт в Саратове экономклассом

Владелец холдинга «Аэропорты регионов» миллиардер Виктор Вексельберг и председатель Госдумы Вячеслав Володин утром 18 августа вылетели в новый аэропорт Саратова «Гагарин» экономклассом, передает корреспондент «Ведомостей».

Саратовский аэропорт «Гагарин» в воскресенье принимает свой первый – тестовый – пассажирский рейс. Его выполняет авиакомпания «Победа», в салоне которой не предусмотрены места бизнес-класса. Все лайнеры «Победы» имеют моноклассную конфигурацию. Кроме того, спинки кресел там не откидываются, а расстояние между сиденьями – минимальное для самолетов Boeing 737-800. Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков на этом рейсе летит в качестве бортпроводника – у него есть соответствующая лицензия.

Вексельберг рассказал журналистам, что первый раз летит «Победой», но экономклассом летал много раз. На вопрос о комфорте он ответил: «Как видите, нормально». Миллиардер сидел в ряду с увеличенным пространством для ног – это единственный дополнительный комфорт, доступный на лайнерах «Победы».

Самолет с Вексельбергом и Володиным вылетел из бизнес-терминала аэропорта «Внуково». На его борту также находятся чиновники Министерства транспорта, Росавиации и сотрудники Госкорпорации по организации воздушного движения. Первый регулярный рейс в «Гагарин» тоже выполнит «Победа», он состоится 20 августа.

«Гагарин» – это второй построенный в России с нуля международный аэропорт. Первым был новый аэропорт Ростова-на-Дону «Платов». «Гагарин» построил холдинг «Аэропорты регионов», потратив на строительство 8,2 млрд руб. «Платов» тоже был построен холдингом Вексельберга, на тестовом рейсе в этот аэропорт миллиардер также летел экономклассом.

Вексельберг и Володин в экономклассе «Победы»