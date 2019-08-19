Бизнес

Новости

«Газпром» хочет выкупить у Ротенбергов крупнейшего бурового подрядчика

Новый единый подрядчик «Газпрома» «Газстройпром» может выкупить «Газпром бурение» у Игоря Ротенберга и его партнеров, пишет РБК со ссылкой на источники. Издание отмечает, что стороны принципиально договорились о сделке, но пока не согласовали цену. Отмечается, что сделка может состояться осенью этого года.

По словам одного из собеседников издания, Ротенберг «так дорого запросил за компанию, что даже в «Газпроме» очень удивились». Какую именно цену обсуждают стороны, собеседники издания не говорят. «Газпром бурение» в 2011 г. на тендере выкупил у «Газпрома» Аркадий Ротенберг. В 2014 г., попав под санкции США и Евросоюза, он продал компанию своему сыну Игорю. В «Газпроме» и «Газстройпроме» отказались от комментариев по поводу сделки, представители «Газпром бурения» и семьи Ротенбергов не ответили на запросы издания.

«Газпром бурение» – не единственный подрядный бизнес, который «Газпром» хочет выкупить обратно. В марте сообщалось, что структуры «Газпрома» ведут переговоры о выкупе его крупнейших подрядчиков – «Стройгазмонтажа» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаза» у Геннадия Тимченко.