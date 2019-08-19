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«Газпром» хочет выкупить у Ротенбергов крупнейшего бурового подрядчика

Ведомости
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Новый единый подрядчик «Газпрома» «Газстройпром» может выкупить «Газпром бурение» у Игоря Ротенберга и его партнеров, пишет РБК со ссылкой на источники. Издание отмечает, что стороны принципиально договорились о сделке, но пока не согласовали цену. Отмечается, что сделка может состояться осенью этого года.

По словам одного из собеседников издания, Ротенберг «так дорого запросил за компанию, что даже в «Газпроме» очень удивились». Какую именно цену обсуждают стороны, собеседники издания не говорят. «Газпром бурение» в 2011 г. на тендере выкупил у «Газпрома» Аркадий Ротенберг. В 2014 г., попав под санкции США и Евросоюза, он продал компанию своему сыну Игорю. В «Газпроме» и «Газстройпроме» отказались от комментариев по поводу сделки, представители «Газпром бурения» и семьи Ротенбергов не ответили на запросы издания.

«Газпром бурение» – не единственный подрядный бизнес, который «Газпром» хочет выкупить обратно. В марте сообщалось, что структуры «Газпрома» ведут переговоры о выкупе его крупнейших подрядчиков – «Стройгазмонтажа» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаза» у Геннадия Тимченко.

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«Транснефть» представила Медведеву предложения по контролю качества нефти

Ведомости
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Президент «Транснефти» Николай Токарев предложил провести единую сертификацию Росстандартом и Ростехнадзором лабораторий, анализирующих качество нефти, и разработать для этого необходимую нормативную базу. Соответствующую инициативу он выдвинул на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, обсуждая контроль качества нефти после загрязнения трубопровода «Дружба», сообщается на сайте российского правительства.

«Каждая из них работает по собственной методике, с собственными реагентами, с собственным оборудованием. И естественно, результаты у этих лабораторий часто расходятся», — отметил Токарев. Также «Транснефть» предлагает передать ей оперативный контроль над 150 сторонними пунктами сдачи и приема нефти. По словам Токарева, это позволит осуществлять полномасштабный контроль за качеством нефти, поступающей из разных источников. Медведев ответил, что поручит как можно скорее изучить предложения компании по контролю качества нефти и подготовить по ним нормативные решения.

Медведев подчеркнул, что загрязнение трубопровода «Дружба» — «очень плохой инцидент», который нанес стране убытки и репутационные издержки. Поэтому необходимо избежать повторения подобных аварий, подчеркнул премьер. Токарев отчитался, что основная часть некондиционной нефти уже находится на территории России «Принимаются все необходимые меры по нормализации ее качества», — отметил он.

В конце апреля «Белнефтехим» сообщил о поставках по «Дружбе» загрязненной российской нефти Urals. В сырье было обнаружено высокое содержание органических хлоридов. Российская трубопроводная компания «Транснефть» объяснила это умышленным загрязнением нефти. 24 апреля прокачка некачественной нефти в Белоруссию и европейские страны была приостановлена. Российская и белорусская стороны договорились очистить «Дружбу» от 1,3 млн т загрязненной нефти при помощи реверсной схемы. В России по факту умышленного загрязнения нефти было возбуждено уголовное дело.

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«Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 год

Ведомости
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«Алроса» снизила прогноз по продажам алмазов на 2019 год с 38 до 32-33 миллионов карат, следует из сообщения компании. При этом она увеличила прогноз производства с 38 до 38,5 млн карат.

Согласно документу, продажи алмазов во втором квартале снизились на 22% по сравнению с предыдущим кварталом — до 8,3 млн карат. За первое полугодие они упали на 16% в годовом выражении — до 18,9 млн карат.

Компания связывает снижение продаж с ослаблением спроса на рынке из-за сохранения высоких запасов бриллиантов, в том числе в ритейле в США. На ситуацию на алмазно-бриллиантовом рынке оказывают негативное влияние и другие факторы: обострение торговых споров, сложности с привлечением доступного финансирования индийским ограночным комплексом и увеличение доли онлайн-продаж ювелирных изделий.

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Суд вернул МВД протокол о правонарушении девушки, которую ударил в живот полицейский

Ведомости
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Таганский районный суд вернул в полицию протокол о нарушении участником правил проведения митинга, составленный в отношении Дарьи Сосновской, которую на акции 10 августа полицейский ударил в живот. Об этом сообщает в Telegram «Апология протеста», чей адвокат Татьяна Молоканова представляет интересы девушки. Отмечается, что протокол возвращен в полицию из-за нарушений, допущенных при его составлении.

Сама девушка не пришла на заседание, отмечает «Медиазона». Сосновскую ударил в живот полицейский во время акции протеста 10 августа, а затем она получила удар по голове, когда ее пытались затащить в автозак. Жесткое задержание попало на видео и вызвало большой резонанс.

Девушка подала заявление в Следственный комитет с просьбой выяснить личность сотрудника, неоправданно применившего силу, и привлечь его к ответственности. Позже девушку госпитализировали и диагностировали у нее сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей головы. Полиция проводит служебную проверку инцидента.

10 августа на проспекте Сахарова в Москве прошел самый массовый за последние семь лет митинг – его посетило почти 50 000 человек (данные «Белого счетчика»). Участники акции призывали освободить всех, кто был арестован на предыдущих протестных акциях, в том числе по делу о массовых беспорядках, а также допустить на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. После согласованной акции некоторые протестующие направились к администрации президента, их жестко задерживала полиция.

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Две мониторинговые станции перестали передавать данные после взрыва под Архангельском

Ведомости
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Две станции мониторинга радиации в Дубне и Кирове перестали передавать данные через два дня после взрыва под Северодвинском, сообщил The Wall Street Journal исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.

Со станциями связались сразу после приостановки передачи данных, рассказал Зербо. Российские чиновники ответили, что испытывают проблемы с сетью и связью. Зербо отказался предположить причины сбоя.

Эти станции входят в международную сеть, созданную для мониторинга соблюдения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, поясняет газета. Они фиксируют количество радиоактивных частиц в воздухе.

На полигоне в Архангельской области 8 августа произошел взрыв во время испытаний реактивного двигателя. Пять сотрудников «Росатома» погибли и еще трое пострадали. В Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места взрыва, было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Власти города заверили, что угрозы здоровью населения нет.

The New York Times писала со ссылкой на источники, что в Архангельской области проходили испытания крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник». Эту версию поддержал президент США Дональд Трамп.

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Счетная палата обнаружила риск неисполнения программы по очистке Байкала

Ведомости
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Минприроды России не смогло софинансировать на 1,84 млрд руб. бюджет Бурятии и Иркутской области в рамках нацпроекта «Экология» из-за несоблюдения плана кассовых выплат, по этой причине возник риск неисполнения целевых показателей по очистке Байкала в 2019 г. Это связано с несоблюдением правительством Бурятии плана кассовых выплат и необходимостью корректировки проектно-сметной документации мероприятий в Иркутской области, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь – июнь 2019 г.

Ранее Счетная палата выявила, что с 2013 г. на ликвидацию отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината выделено уже более 4 млрд руб. из федерального бюджета, но необходимые мероприятия так и не начались. Надзорное ведомство также указывало на нарушения со стороны Минприроды при реализации программы «Охрана озера Байкал».

В частности, отмечалось, что по итогам 2018 г. министерство не справилось с задачами по исполнению трех госпрограмм и двух федеральных целевых программ. Кроме того, подведомственные учреждения Минприроды должны были в 2018 г. начать строить объекты инфраструктуры, необходимые для развития экологического туризма возле озера Байкал.

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Политика
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Школам рекомендовали ограничить использование детьми мобильных телефонов

Ведомости
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Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования разработали методические рекомендации для руководства общеобразовательных школ, в которых указывается на необходимость ограничить использование мобильных телефонов детьми в учебных заведениях. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Министерства просвещения.

В материале указывается, что руководству школ рекомендуется предусмотреть «целесообразность перевода устройств мобильной связи в режим «без звука» при входе в образовательную организацию, а также ограничить использование школьниками устройств мобильной связи во время учебного процесса». При этом необходимо также предусмотреть места для хранения мобильных телефонов, а также согласовать способы связи родителей с учениками на случай непредвиденных обстоятельств.

Разработанные методические рекомендации поступят в школы и региональные департаменты образования до 1 сентября и будут действовать с начала учебного года. Роспотребнадзор в течение года будет следить, улучшилось ли здоровье школьников при ограничении использования мобильных телефонов, а Рособрнадзор будет выяснять, удастся ли повысить эффективность образовательного процесса.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагала запретить ученикам носить телефоны в школу, поскольку они отвлекают детей от учебы. В ответ на ее предложение руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство подготовит документы для запрета использования мобильных телефонов в школах.

Бизнес
Новости

Трутнев попросил Путина допустить иностранцев к разработке шельфа Арктики

Ведомости
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Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил президенту Владимиру Путину письмо, в котором заявил о срыве госкомпаниями сроков разработки арктического шельфа. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ, содержание которого подтвердили федеральные чиновники и источники в нефтегазовых компаниях.

В 2012 г. право на доступ к шельфу получили только госкомпании с пятилетним опытом работы (под этот критерий попали «Газпром» и «Роснефть»). Как пишет Трутнев, за это время правительство выдало 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа, обязав компании пробурить 86 скважин за 20 лет. Однако к лету 2019 г. было пробурено только пять скважин. Трутнев в письме указывает, что медленное развитие проектов на шельфе связано с отсутствием конкуренции – «Роснефть» и «Газпром», а также «Газпром нефть» не заинтересованы форсировать разработку запасов на шельфе, поскольку обеспечены запасами нефти и газа на суше более чем на 20 и 100 лет соответственно, говорится в письме.

Трутнев предлагает допустить на нераспределенные участки шельфа иностранных и российских инвесторов в консорциуме со специально созданной для этого госкомпанией-оператором. Он считает необходимым внедрить в России норвежскую модель работы на шельфе, предполагающую, что у местной госкомпании остается 30% в подобных проектах, а остальные доли могут получить инвесторы.

Кроме того, по мнению Трутнева, «Роснефть», «Газпром» и «Газпром нефть» должны заключить с правительством инвестиционные соглашения до 2022 г. по разработке шельфа. Если же у этих компаний нет планов по запуску проектов, их нужно обязать возвращать лицензии в Роснедра, считает Трутнев. РБК отмечает, что Путин перенаправил письмо Трутнева министру энергетики Александру Новаку для рассмотрения.

В марте Трутнев публично указывал на недостаток инвестиций в Арктику и отмечал, что ситуацию могло бы изменить внесение поправок в закон о недрах – в той его части, что работать на шельфе России могут только компании с участием государства в 50%.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать служебную переписку. Представители Трутнева и «Газпрома» не ответили на запросы издания. Представитель «Роснефти» отказался от комментариев.

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Политика
Новости

Британские исследователи нашли доказательства участия России в боях под Иловайском

Ведомости
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Базирующаяся в Лондоне исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 г., сообщает The Guardian.

По данным группы, доказательства включают многочисленные спутниковые снимки российских вооруженных конвоев на территории Украины. Свидетельствами также являются и многочисленные снимки танка Т-72Б3 – модели, которая на тот момент использовалась только российскими вооруженными силами, пришли к выводу исследователи.

Как пишет The Guardian, доказательства причастности Москвы к конфликту в Донбассе необходимы для подачи исков. Forensic Architecture проводила исследование по заказу Европейского центра защиты прав человека. Этот центр помогает жертвам нарушений прав человека добиться справедливости, как сообщается на его сайте.

В рамках исследования эксперты использовали машинное обучение. Оно было необходимо для того, чтобы быстро проанализировать 2500 часов видеозаписей, опубликованных на YouTube во время боев.

Бои под Иловайском между украинскими военными и ополченцами самопровозглашенной Донецкой народной республики происходили в августе – сентябре 2014 г. В ходе них украинские военные попали в окружение и понесли большие потери. Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что в боях участвовали российские военные, и обвинял Россию в прямом вторжении. Москва неоднократно отвергала информацию об участии российских военных в конфликте.

Бизнес
Новости

Маркетплейс «Беру» договорился о выдаче заказов в магазинах «Пятерочка»

Ведомости
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Маркетплейс «Беру» договорился о партнерстве с X5 Retail Group. Об этом рассказал «Коммерсанту» представитель «Яндекс.Маркета» (совместное предприятие «Яндекса» и Сбербанка, которому принадлежит маркетплейс).

По его словам, покупатели смогут получать заказы в постаматах и на кассах сети магазинов «Пятерочка» (входит в X5 Retail Group). На первом этапе посылки можно будет получить более чем в 300 магазинах в 98 городах Центрального федерального округа, а далее планируется запуск выдачи на кассах почти 1000 магазинов.

Пресс-служба X5 Retail Group не смогла ответить на вопросы к моменту публикации.

Как уточнил представитель «Яндекс.Маркета», в настоящее время у «Беру» уже 12 000 точек получения заказов, в том числе постаматы и пункты выдачи. Весной компания начала развивать собственную сеть постаматов BoxBot и рассчитывает расширить ее до 4000 к 2024 г.

«Беру» – это совместный проект Сбербанка и «Яндекса». Он был запущен в октябре 2018 г. На момент запуска ассортимент маркетплейса состоял из 25 000 видов товаров. «Яндекс» обещал, что в течение нескольких лет ассортимент увеличится до миллиона позиций. Сейчас на площадке представлены товары от 1000 продавцов, ассортимент составляет более 100 000 товарных наименований. В мае президент Сбербанка Герман Греф рассказывал, что выручка «Беру» превысила 1 млрд руб. в месяц.

Недвижимость
Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах Huawei открыть второй крупный офис в Москве

Ведомости
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Китайская корпорация Huawei ищет площади под новый офис в Москве. Об этом рассказали «Коммерсанту» источники на рынке коммерческой недвижимости.

По словам трех собеседников, Huawei может въехать в деловой квартал «Новоспасский двор» группы ПСН Дмитрия Ананьева. Еще два источника утверждают, что компания ведет переговоры об аренде 8000 кв. м в бизнес-центре «Смоленский пассаж» корпорации А.Н.Д., входящей в группу «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева.

В настоящее время корпорация арендует около 16 000 кв. м в бизнес-парке «Крылатские Холмы», который принадлежит Millhouse Романа Абрамовича. Кроме того, Huawei арендует 110 рабочий мест в коворкинге SOK, говорит один из источников газеты.

Пресс-служба Huawei заявила, что компания не планирует переезд из «Крылатских Холмов». ПСН не подтвердила сделку с «Новоспасским двором». Huawei не направляла запрос о расторжении договора аренды, сообщил представитель Millhouse. Близкий к А.Н.Д. источник подтвердил переговоры.

Как отмечает «Коммерсантъ», поиск офиса связан с масштабным ростом корпорации в России. Представитель Huawei рассказывал в августе, что корпорация планирует почти в 4 раза увеличить персонал российских центров исследований и разработок. До конца 2019 г. компания намерена нанять 500 человек, а в течение пяти лет привлечь еще более 1000 новых специалистов.

Политика
Новости

Трамп назвал «стратегически интересной» идею покупки Гренландии

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что обсуждал идею покупки Гренландии у Дании. Об этом он заявил во время пресс-подхода, который транслировала американская телесеть C-Span.

«Мы это обсуждали, не знаю, как об этом стало известно. Дания владеет ею [Гренландией]. Мы хорошие союзники с Данией, мы защищаем ее, как и другие большие части мира. Возникла идея [о покупке Гренландии] – и я сказал: «Определенно я бы это сделал [согласился на покупку Гренландии]». Стратегически это интересно. И нам было бы это интересно. И мы поговорили об этом немного. Это тема не является номером один в повестке дня», – отметил американский президент.

«По существу, – сказал также Трамп, – это большая сделка в сфере недвижимости. <...> Дании это нанесет большой ущерб – она потеряет почти $700 млн в год».

Об интересе Трампа к покупке Гренландии 16 августа сообщала со ссылкой на источники The Wall Street Journal (WSJ). Идея «захватила воображение» американского президента, отмечала газета. По ее данным, он неоднократно и с разной степенью серьезности выражал интерес к этому. Власти Гренландии после публикации WSJ заявили, что остров не продается, а датский премьер назвала идею абсурдной, пишет The Guardian.

Гренландия – крупнейший на Земле остров. Территория острова принадлежит Дании, но он обладает широкой автономией. Население Гренландии – 56 000 человек, большая его часть покрыта льдом.

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