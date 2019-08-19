Бизнес

Новости

«Транснефть» представила Медведеву предложения по контролю качества нефти

Президент «Транснефти» Николай Токарев предложил провести единую сертификацию Росстандартом и Ростехнадзором лабораторий, анализирующих качество нефти, и разработать для этого необходимую нормативную базу. Соответствующую инициативу он выдвинул на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, обсуждая контроль качества нефти после загрязнения трубопровода «Дружба», сообщается на сайте российского правительства.

«Каждая из них работает по собственной методике, с собственными реагентами, с собственным оборудованием. И естественно, результаты у этих лабораторий часто расходятся», – отметил Токарев. Также «Транснефть» предлагает передать ей оперативный контроль над 150 сторонними пунктами сдачи и приема нефти. По словам Токарева, это позволит осуществлять полномасштабный контроль за качеством нефти, поступающей из разных источников. Медведев ответил, что поручит как можно скорее изучить предложения компании по контролю качества нефти и подготовить по ним нормативные решения.

Медведев подчеркнул, что загрязнение трубопровода «Дружба» – «очень плохой инцидент», который принес стране убытки и репутационные издержки. Именно поэтому необходимо избежать повторения подобных аварий, подчеркнул премьер. Токарев отчитался, что основная часть некондиционной нефти уже находится на территории России. «Принимаются все необходимые меры по нормализации ее качества», – отметил он.

В конце апреля «Белнефтехим» сообщил о поставках по «Дружбе» загрязненной российской нефти Urals. В сырье было обнаружено высокое содержание органических хлоридов. Российская трубопроводная компания «Транснефть» объяснила это умышленным загрязнением нефти. 24 апреля прокачка некачественной нефти в Белоруссию и европейские страны была приостановлена. Российская и белорусская стороны договорились очистить «Дружбу» от 1,3 млн т загрязненной нефти при помощи реверсной схемы. В России по факту умышленного загрязнения нефти было возбуждено уголовное дело.