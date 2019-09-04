Минтранс предложил отменить предполетный досмотр на внутренних транзитных рейсах

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Экономист Сергей Гуриев поддержал «Умное голосование» Навального

Бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев поддержал стратегию «Умного голосования». Видео с его обращением придерживаться «Умного голосования» на ближайших выборах в Мосгордуму опубликовала юрист ФБК Любовь Соболь.

По словам Гуриева, любой способ координированно высказать свое недовольство властью является серьезным ударом по ней, «Умное голосование» – мощный подход к тому, как можно противостоять власти. Работа ФБК привела к тому, что «Единая Россия» боится идти на выборы открыто, считает Гуриев: «Сегодня бренд "Единая Россия" – это не актив, это пассив. Поэтому кандидаты от "Единой России" стараются выдвигаться как независимые кандидаты. Они не хотят ассоциировать себя с этим брендом». То, что «Единая Россия» не идет на выборы как партия, – уже причина для оптимизма для оппозиционных политиков и избирателей, уверен экономист.

Стратегия «Умного голосования» предполагает, что избиратели должны проголосовать на выборах в Мосгордуму за самого популярного в своем округе кандидата, не поддержанного «Единой Россией». По словам Навального, в Мосгордуму нужно провести 45 депутатов, «среди которых будет 5–6 нормальных, 1–3 отличных», а остальные «хотя бы не единороссы». Навальный для своих сторонников запустил сайт, где, указав адрес регистрации, можно узнать, за какого кандидата нужно голосовать по стратегии «Умного голосования». Например, в округе № 43 – за Сергея Митрохина из «Яблока», в округе № 5 – за Анастасию Удальцову.

Мосгоризбирком отказал в регистрации большинству оппозиционных кандидатов. В частности, Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Илье Яшину, Ивану Жданову. Из-за этого в Москве с середины июля и в течение августа проходили акции протеста. Всего в Мосгордуму было не зарегистрировано 57 кандидатов.

Сергей Гуриев, один из самых известных экономистов за рубежом, возглавлял Российскую экономическую школу. В 2013 г. он стал свидетелем по так называемому «делу экспертов»: Гуриев участвовал в подготовке доклада для президентского совета по правам человека, в котором усомнился в законности второго дела ЮКОСа. СК заподозрил авторов доклада в получении денег от бывших акционеров компании. В том же году Гуриев эмигрировал во Францию после того, как в его кабинет пришли с обысками. Гуриев с осени 2016 г. по август 2019 г. занимал пост главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития, сейчас – профессор экономики Sciences Po.

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