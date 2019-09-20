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«Интерфакс» узнал условия мирового соглашения между UC Rusal и «Юнипро»

Структуры «Юнипро» (входит в немецкую Uniper) по условиям мирового соглашения с UC Rusal компенсируют энергорынку полученные с момента аварии на третьем энергоблоке Березовской ГРЭС платежи по договорам о предоставлении мощности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на два источника. UC Rusal в свою очередь откажется от предъявленных энергокомпании исков.

По данным агентства, вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий промышленность и энергетику, распорядился, чтобы компании пришли к соглашению до ноября. Сумму возможной компенсации источники «Интерфакса» не называют, всего «Юнипро» с момента аварии успела получить около 900 млн руб.

Официального подтверждения информации нет. Представитель UC Rusal от комментариев отказался, пресс-служба «Юнипро» пока не ответила за запрос «Ведомостей».

Спор компаний связан с аварией на третьем энергоблоке принадлежащей «Юнипро» Березовской ГРЭС. Энергоблок мощностью 800 МВт был построен по договору о предоставлении мощности (ДПМ, гарантирует возврат инвестиций через повышенные платежи) и введен в эксплуатацию в конце 2015 г. Но в феврале 2016 г. он был поврежден при пожаре. Компания поставила оборудование на внеплановый ремонт и с февраля по ноябрь 2016 г. получала уменьшенные платежи за мощность – всего около 1 млрд руб. Это вызвало недовольство крупных промышленных потребителей энергии и Федеральной антимонопольной службы. «Дочки» UC Rusal потребовали разорвать ДПМ и возместить в общей сложности почти 386 млн руб.