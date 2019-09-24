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Владельцы Auchan не будут развивать сеть автосервисов в России

Компания Mobivia (принадлежит владельцам Auchan Retail) отказалась от планов построить в России сеть автосервисов с магазинами Norauto. В июне часть земельных и торговых активов компании купила сеть магазинов автозапчастей «Кэмп», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». Первым на это обратил внимание РБК.

Информацию о сделке подтвердили гендиректор «Кэмпа» Антон Ефимов и директор по проектам компании-консультанта Goetzpartners Эмиль Закиров.

Операционную компанию для развития автосервисов ритейлер зарегистрировал в середине 2007 г. Под будущие сервисы компания приобрела пять участков: три в Подмосковье, а также в Рязани и Ярославской области. Первая точка под брендом Norauto открылась в 2011 г. в Климовске. Второй автосервис открылся в 2013 г. в Ногинске на участке в 0,6 га. Все автомастерские компания размещала рядом с магазинами Leroy Merlin (принадлежит владельцам Auchan Retail). Согласно концепции компании, приехав в магазин, клиенты на несколько часов оставляют свой автомобиль в сервисе и, завершив покупки, забирают его.

По словам Закирова, Mobivia планировала открыть 10 автосервисов стоимостью около 20 млн евро. Теперь Mobivia сосредоточится на международных технологических проектах, связанных с каршерингом, а офлайн-бизнес сфокусирует на развитых западноевропейских рынках.

Norauto основана в 1986 г. Это бренд французской группы Mobivia – одного из крупнейших европейских компаний на рынке обслуживания автомобилей. Компания работает в 20 странах, у нее 2070 мастерских и магазинов под брендами Norauto, ATU, Midas и Carter-Cash. Основатель бизнеса – Эрик Дервиль. В 2018 г. выручка Mobivia, по данным компании, составила 3,2 млрд евро, 55% из них – международные продажи, пишет РБК.