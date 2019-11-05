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Супермаркеты начали устанавливать автоматы по разливу пива

Крупные производители пива начали устанавливать в супермаркетах автоматы по разливу пива, пишет газета «Коммерсантъ». Как отмечает издание, «Балтика», входящая в Carlsberg Group, начала устанавливать такие автоматы в сетях «Перекресток» и «Дикси». В автоматы встроена система охлаждения. Для покупки напитка потребителю необходимо установить пластиковую бутылку и нажать на кнопку разлива. После этого следует наклеить на бутылку этикетку, выданную автоматом, и оплатить товар на кассе. При продаже пива через автомат соблюдается временное ограничение, установленное законом.

В частности, при помощи автомата в «Перекрестке» можно купить «Дон живое» и Cesky Kabancek по 91 руб. за 1 литр, стоимость бутылки составляет 9 руб., рассказал старший директор по продажам «Балтики» Егор Гусельников.

Пресс-служба X5 сообщила изданию, что сейчас в московских «Перекрестках» установлены 45 автоматов, до конца года сеть собирается установить еще 20 штук, а в 2020 г. продолжить «активное развитие проекта». Проект был запущен для удовлетворения спроса покупателей на свежее разливное пиво, «который растет последние несколько лет», заявили в X5. В «Дикси» сообщили, что автоматы установлены в нескольких магазинах в Москве и Санкт-Петербурге. «Балтика» и ритейлеры не раскрыли данные о продажах. По словам источника издания, знакомого с проектом, один автомат может стоить около 200 000 руб.

AB InBev Efes также собирается начать тестировать автоматы по разливу пива в нескольких российских регионах в ближайшее время.