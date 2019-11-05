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Мордашов попросил власти не заключать специнвестконтракт с Siemens

Владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов попросил правительство не заключать специнвестконтракт (СПИК) с иностранными производителями газовых турбин большой мощности (ГТБМ), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо бизнесмена от 23 октября.

Российские и иностранные машиностроительные компании пытаются наладить производство таких турбин в России, одновременно реализуя программу модернизации старой генерации. На заключение СПИК претендует совместное предприятие Siemens и «Силовых машин» – «Сименс технологии газовых турбин» (доля немецкой корпорации – 65%). В начале июля Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение СПИК, пообещав вложить в локализацию машины SGT5-2000E около 1,16 млрд руб., но ведомство ее не одобрило.

«Силовые машины» считают, что заключение СПИК с зарубежными компаниями сведет к нулю все усилия компании по созданию в России отечественной технологии производства ГТБМ. В частности, при подписании такого контракта допускается отсрочка по локализации в течение трех лет. В этот период, считают «Силовые машины», иностранный производитель может поставлять готовые турбины со своих складов – речь идет о 20 газовых турбинах Siemens до 2023 г., говорится в письме. Из-за этого российская компания окажется «в заведомо проигрышной ситуации», реальной целью зарубежных производителей является «не локализация производства», «а захват рынка», утверждается в документе. «Силовые машины» призывают сохранить требования по локализации и не позволять иностранным машиностроителям «обходить их через СПИК».

В свою очередь Siemens считает заключение СПИК наиболее быстрым и эффективным способом обеспечения российского рынка ГТБМ последнего поколения.

В июле этого года правительство ограничило иностранным компаниям доступ на рынок больших газовых турбин. Речь идет о производителях газовых турбин мощностью 35–499 МВт с иностранным капиталом более 50%. Теперь эти компании не смогут локализовать производство в России и получить статус «российской» для своей продукции. Соответствующее постановление было подписано премьером Дмитрием Медведевым 22 июля.

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