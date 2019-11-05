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«Интерфакс» узнал дату начала поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

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Москва и Пекин договорились провести официальную церемонию начала поставок российского газа в Китай по восточному маршруту, то есть по газопроводу «Сила Сибири», 2 декабря, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Изначально церемония должна была состояться 20 декабря 2019 г. Дату уточнили с учетом графиков всех участников мероприятия.

«Сила Сибири» – крупнейший инвестпроект «Газпрома» за всю историю его существования. По газопроводу будет поставляться газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Протяженность газопровода – 3000 км. Он проложен по территориям Иркутской области, Якутии и Амурской области. Строительство газопровода началось после заключения контракта с китайской госкорпорацией CNPC, предусматривающего поставку до 38 млрд кубометров газа в год. Срок действия контракта – 30 лет. Всего в Китай за этот срок будет поставлено более 1 трлн кубометров газа, общая цена контракта составит $400 млрд.

В конце октября «Газпром» сообщил о готовности линейной части газопровода «Сила Сибири» к началу поставок в Китай.

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Технологии
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Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch

Ведомости
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Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов — Mi Watch, говорится в сообщении компании. У часов сенсорный экран с диагональю в 1,78 дюйма. Компания заявляет, что часы смогут работать на одной зарядке до 36 часов. 

Сделать предзаказ на Mi Watch можно с 5 ноября, старт продаж запланирован на 11 ноября. Часы будут стоить 1299 юаней за штуку (11,8 тыс. руб. или $184). В середине декабря планируется выпустить премиум-версию Mi Watch по 1999 юаней (18,1 тыс. руб. или $284). Чем премиум-версия будет отличаться от обычной в компании не уточнили. Когда часы появятся в продаже в России не сообщается. 

В Mi Watch установлена ОС MIUI на базе Android, она позволит устанавливать до сорока приложений. Часы могут выполнять функцию фитнес-трекера, с их помощью также можно управлять умным домом, рассказали в компании.

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Госдума одобрила в первом чтении запрет на продажу смартфонов без российского ПО

Ведомости
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Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, обязывающий с июля 2020 г. продавцов устанавливать российское программное обеспечение на устройства с предварительно установленными программами перед их продажей, сообщает «Интерфакс». В частности, речь идет о смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart-TV. Полный перечень устройств определит правительство. Обязательные для предустановки программы будут закреплены в специально созданном реестре.

В конце июля законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты Владимир Гутенев, Александр Ющенко, Олег Николаев и Сергей Жигарев. Поправки будут внесены в закон «О защите прав потребителей».

Ранее правительство одобрило законопроект. Его принятие поспособствует «продвижению российских программ на рынке информационных технологий».

В случае принятия поправок закон вступит в силу с 1 июля 2020 г.

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Бизнес
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«Литрес» объявил о выходе на рынок Эстонии

Ведомости
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Группа компаний «Литрес», в которую входит одноименный онлайн-магазин, стала мажоритарным акционером эстонской платформы по оптовой продаже электронных книг. Об этом говорится в пресс-релизе «Литрес».

Группа приобрела 51% в Eesti Digiraamatute Keskus OÜ – EDRK (Estonian Digital Book Centre). Гендиректор «Литрес» Сергей Анурьев вошел в состав правления EDRK.

Как отмечается в пресс-релизе, EDRK занимает 90% рынка в Эстонии, а также работает в Латвии и Литве. «Литрес» за счет покупки планирует выйти на рынки этих трех стран, а также на рынок Финляндии, подчеркивает компания. «Весной 2020 г. в Эстонии мы запустим первый книжный сервис по модели подписки MyBook, который уже успешно работает в России», – цитируется в пресс-релизе Анурьев. MyBook – российский подписной сервис с каталогом из 250 000 электронных и аудиокниг, который в 2018 г. представил единую подписку на электронные и аудиокниги.

В мае 2019 г. «Литрес» начал международную экспансию, выйдя на рынок Польши, говорится в сообщении.

Портал «Литрес» был создан в 2005 г. Сейчас он принадлежит издательству компании «Эксмо», которая и создала этот магазин, и интернет-компании Ozon. Та приобрела долю в интернет-магазине в 2014 г.

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Недвижимость
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Apple выделит $2,5 млрд на борьбу с нехваткой доступного жилья в США

Ведомости
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Apple в течение двух лет выделит $2,5 млрд на борьбу с нехваткой жилья в Калифорнии, говорится в сообщении на сайте компании. $1 млрд направят в фонд строительства жилья для жителей с низким и средним достатком. Еще столько же пойдет на помощь в оплате ипотеки при покупке первого дома.

Руководство корпорации озабочено быстрым ростом стоимости домов и квартир в Калифорнии, говорится в сообщении. Apple также потратит $300 млн на передачу принадлежащих корпорации земельных участков в Сан-Хосе для жилой застройки. $150 млн уйдет на поддержку новых строительных проектов в Сан-Франциско и окрестностях. $50 млн – на помощь бездомным. Кроме того, Apple ищет частных девелоперов, которые при финансировании и инвестициях готовы начать строительство объектов доступного жилья.

По данным Bloomberg, в январе Microsoft объявил, что направит $500 млн на строительство новых домов в пригороде Сиэтла. Позже с аналогичной инициативой выступили Google и Facebook – суммарно на строительство жилья корпорации выделили $1 млрд.

Apple, основанная в 1976 г., выпускает смартфоны iPhone, планшеты iPad, ноутбуки MacBook, компьютеры iMac, плееры iPod, умные часы Apple Watch и другую технику. Штаб-квартира Apple находится в Купертино (штат Калифорния). В августе рыночная капитализация компании впервые превысила $1 трлн, однако затем снизилась. Генеральный директор компании – Тим Кук. Одним из основателей бренда был Стив Джобс.

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Политика
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Пономарев создаст новую организацию после ликвидации движения «За права человека»

Ведомости
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Правозащитник Лев Пономарев создает новую организацию после того, как Верховный суд решил ликвидировать его движение «За права человека». Об этом сообщается на сайте движения.

«Мы создаем не движение, а ассоциацию без регистрации юридического лица. Оно условно сохранит свое название. Туда войдет часть ООД [общероссийского общественного движения] «За права человека». Это новое объединение с новым руководством», – цитируется в сообщении Пономарев.

Верховный суд постановил ликвидировать «За права человека» 1 ноября. Решение было принято по иску Минюста. Ведомство по результатам внеплановой проверки выявило различные нарушения. В частности, по его данным, движение Пономарева не всегда указывало в своих публикациях, в том числе в социальных сетях, что признано иностранным агентом.

Иноагентом движение было признано в феврале этого года. По закону об НКО – иностранных агентах, принятому в 2012 г., некоммерческие организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа, должны регистрироваться в качестве иностранных агентов. Пономарев неоднократно говорил, что движение не согласно со включением в перечень иноагентов.

«За права человека» – одна из старейших правозащитных организаций в России. Она начала работу в начале 90-х гг. и была официально зарегистрирована в ноябре 1997 г.

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Политика
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МИД России прокомментировал создание двух американских военных баз в Сирии

Ведомости
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Министерство иностранных дел России назвало незаконными попытки США сохранить военное присутствие на северо-востоке Сирии, где находятся нефтяные месторождения, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление заместителя руководителя ведомства Сергея Вершинина.

«Любые действия, которыми пытаются закрепить незаконное военное присутствие США, являются, с нашей точки зрения, противоречащими международному праву и неприемлемыми», – пояснил он.

Ранее турецкое информагентство Anadolu сообщило о создании Вашингтоном двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Согласно источникам агентства, США направили в зону строительства от 250 до 300 военнослужащих, бронетехнику, тяжелое вооружение и боеприпасы. В пятницу, 1 ноября, американские военнослужащие возобновили военное патрулирование вокруг нефтяных резервуаров на северо-востоке Сирии, уточнило Anadolu.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале антитеррористической операции «Источник мира». По его словам, операция проводится против запрещенной в России группировки «Исламское государство» и незаконных курдских формирований. На фоне турецкой военной операции Вашингтон вывел свои подразделения из северо-восточных районов Сирии. Позже президент США Дональд Трамп заявил о необходимости защитить месторождения в Сирии.

В середине октября президент России Владимир Путин и Эрдоган договорились о прекращении военной операции. Согласно достигнутым договоренностям российская военная полиция и сирийские пограничники будут патрулировать территорию вдоль сирийско-турецкой границы, за пределами зоны операции «Источник мира».

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Бизнес
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ВЭБ.РФ выделит деньги на строительство крупнейшего в России газохимического комплекса

Ведомости
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ВЭБ.РФ и дочерняя компания «Русгаздобычи» – ООО «Балтийский химический комплекс» – подписали соглашение о предоставлении кредита на начальный этап реализации проекта по созданию в Ленинградской области, вблизи порта Усть-Луга, крупнейшего в России газохимического комплекса, говорится в сообщении госкорпорации. Мощность комплекса может составить до 3 млн т полиэтилена ежегодно.

Выделенные ВЭБом деньги будут потрачены на оплату расходов по подготовке предпроектной документации, осуществление авансовых платежей по лицензионным соглашениям и договорам подряда, в том числе за оборудование с длительным циклом изготовления, отметила пресс-служба госкорпорации. Деньги будут перечисляться поэтапно, в соответствии с графиком реализации проекта.

«Продукция будущего комплекса имеет экспортный потенциал в страны Европы, Азии, Индии и Китая. Проект масштабный – только на этапе строительства мы привлечем больше 25 000 специалистов. Запуск первой очереди планируем на 2023–2024 гг., а на полную мощность выйдем в 2025 г.», – сказал генеральный директор АО «Русгаздобыча» Константин Махов, слова которого приводятся в сообщении.

Проект создания крупного комплекса по переработке этаносодержащего газа и производству СПГ реализуется в районе Усть-Луги «Газпромом» (MOEX: GAZP) и АО «Русгаздобыча». Он предусматривает сооружение мощностей по ежегодной переработке 45 млрд куб. м газа, производству и отгрузке 13 млн т СПГ, до 4 млн т этана и более 2,2 млн т сжиженных углеводородных газов. Оставшийся после переработки природный газ (около 20 млрд куб. м) будет направляться в газотранспортную систему «Газпрома».

Наблюдательный совет ВЭБа согласился предоставить кредит на реализацию начального проекта в конце августа. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов говорил тогда, что проект будет финансироваться совместно с «Газпромом». Лимит участия ВЭБа составляет до 111 млрд руб. на первом этапе, отмечал Шувалов.

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Политика
Новости

Предполагаемому убийце ребенка в детсаду в Нарьян-Маре предъявили обвинение

Ведомости
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Мужчине, задержанному после убийства ребенка в детском саду «Сказка» в городе Нарьян-Маре, предъявлено обвинение. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета (СКР).

Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство малолетнего). Он признал вину и раскаялся, подчеркивает СКР. Предъявлено обвинение и сотруднику частного охранного предприятия «Святогор» по п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека). Он частично признал вину.

Кроме того, возбуждено дело по ч. 2 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) против должностных лиц детсада, «не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении». О каких именно должностных лицах идет речь, СКР не уточнил.

По версии следствия, обвиняемый подошел к центральному входу в детсад и позвонил в домофон. Охранник компании «Святогор» принял его за родителя и дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь. Тот поднялся на второй этаж и прошел в спальную группу, где во время тихого часа отдыхали дети. Одна из воспитателей попыталась преградить ему путь, но обвиняемый ее оттолкнул и подошел к одной из кроватей. Вторая воспитательница побежала звать на помощь. Няня группы привела охранника, а сотрудница хозяйственной части нажала «тревожную кнопку». Но к этому моменту мужчина уже нанес ножом ранение в шею шестилетнему мальчику, отмечает СКР.

Нападение произошло 31 октября. Мужчина, которого задержали на месте преступления, объяснил убийство тем, что это было нужно, чтобы сбылось заклинание. «Я прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь. Вечная жизнь близким и богатая жизнь себе и им», – пояснил он следователям после задержания (видео опубликовал Telegram-канал Mash). Книгу мужчина, по его словам, взял в одном из книжных магазинов города. Ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Бизнес
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Неплатежи компаний за вывоз мусора выросли до 70%

Ведомости
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Уровень неплатежей за вывоз мусора для юридических лиц составляет от 65 до 70%, рассказал РБК Денис Буцаев, гендиректор «Российского экологического оператора», отвечающего за реализацию в России стартовавшей в начале 2019 г. мусорной реформы.

По его словам, уровень неплатежей со стороны населения – от 20 до 35%. В ситуации с платежами физлиц есть улучшения, отметил он, а «в отношении юридических лиц ничего не меняется». «И это нас серьезно настораживает, – подчеркнул Буцаев. – За полгода ситуация в некоторых регионах ухудшилась».

Для того чтобы решить проблему, нужно ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», поскольку «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами», сказал гендиректор «Российского экологического оператора». Одна из мер ужесточения ответственности, предложенная им, – автоматическое присоединение юрлиц к договорам для того, чтобы региональные операторы по обращению с отходами «не бегали за каждой компанией и не просили ее подписать договор».

Государственная компания «Российский экологический оператор» была создана по распоряжению президента Владимира Путина в январе этого года. Она призвана стимулировать переработку и снижение захоронения отходов, а к 2020 г. создать единую систему учета бытового мусора. Еще одна задача – разработать общероссийскую территориальную схему обращения с отходами, выяснить, сколько отходов производится на каждой территории страны, сколько нужно комплексов по мусорохранению, переработке.

Бизнес
Новости

Мордашов попросил власти не заключать специнвестконтракт с Siemens

Ведомости
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Владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов попросил правительство не заключать специнвестконтракт (СПИК) с иностранными производителями газовых турбин большой мощности (ГТБМ), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо бизнесмена от 23 октября.

Российские и иностранные машиностроительные компании пытаются наладить производство таких турбин в России, одновременно реализуя программу модернизации старой генерации. На заключение СПИК претендует совместное предприятие Siemens и «Силовых машин» – «Сименс технологии газовых турбин» (доля немецкой корпорации – 65%). В начале июля Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение СПИК, пообещав вложить в локализацию машины SGT5-2000E около 1,16 млрд руб., но ведомство ее не одобрило.

«Силовые машины» считают, что заключение СПИК с зарубежными компаниями сведет к нулю все усилия компании по созданию в России отечественной технологии производства ГТБМ. В частности, при подписании такого контракта допускается отсрочка по локализации в течение трех лет. В этот период, считают «Силовые машины», иностранный производитель может поставлять готовые турбины со своих складов – речь идет о 20 газовых турбинах Siemens до 2023 г., говорится в письме. Из-за этого российская компания окажется «в заведомо проигрышной ситуации», реальной целью зарубежных производителей является «не локализация производства», «а захват рынка», утверждается в документе. «Силовые машины» призывают сохранить требования по локализации и не позволять иностранным машиностроителям «обходить их через СПИК».

В свою очередь Siemens считает заключение СПИК наиболее быстрым и эффективным способом обеспечения российского рынка ГТБМ последнего поколения.

В июле этого года правительство ограничило иностранным компаниям доступ на рынок больших газовых турбин. Речь идет о производителях газовых турбин мощностью 35–499 МВт с иностранным капиталом более 50%. Теперь эти компании не смогут локализовать производство в России и получить статус «российской» для своей продукции. Соответствующее постановление было подписано премьером Дмитрием Медведевым 22 июля.

Как турбины Siemens оказались в Крыму

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Финансы
Новости

Индекс Мосбиржи достиг новой рекордной отметки

Ведомости
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Индекс Мосбиржи на открытии торгов 5 ноября обновил исторический рекорд, превысив 2950 пунктов (п.). По состоянию на 10.17 мск он показывал рост на 0,84% и составлял 2954 п.

К 11.25 мск индекс немного снизился – до 2947,84 п. В лидерах – акции «Магнита», которые росли на 2,83% до 3366 руб. Наибольший рост показывали также «Русгидро» (2,32%), «Сафмар» (2,3%), ЛСР (2,19%), АФК «Система» (2,08%).

Индекс РТС вырос на 1,02% до 1470,22 п.

Бить рекорды индекс Мосбиржи начал в конце октября. 24 октября он достиг отметки 2861,97 п., а 30 октября перевалил за отметку в 2900 п. Главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов объяснял, что индекс подстегнул рост акций нефтегазовых компаний. Предыдущий рекорд был поставлен в этом году летом – 5 июля индекс доходил до 2848,4 п.

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