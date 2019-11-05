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«Интерфакс» узнал дату начала поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

Москва и Пекин договорились провести официальную церемонию начала поставок российского газа в Китай по восточному маршруту, то есть по газопроводу «Сила Сибири», 2 декабря, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Изначально церемония должна была состояться 20 декабря 2019 г. Дату уточнили с учетом графиков всех участников мероприятия.

«Сила Сибири» – крупнейший инвестпроект «Газпрома» за всю историю его существования. По газопроводу будет поставляться газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Протяженность газопровода – 3000 км. Он проложен по территориям Иркутской области, Якутии и Амурской области. Строительство газопровода началось после заключения контракта с китайской госкорпорацией CNPC, предусматривающего поставку до 38 млрд кубометров газа в год. Срок действия контракта – 30 лет. Всего в Китай за этот срок будет поставлено более 1 трлн кубометров газа, общая цена контракта составит $400 млрд.

В конце октября «Газпром» сообщил о готовности линейной части газопровода «Сила Сибири» к началу поставок в Китай.