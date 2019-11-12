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Несостоявшийся преемник Якунина уходит из РЖД

Первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин сообщил через пресс-службу РЖД, что покинет свою должность, передает ТАСС. Он назвал свою работу выполненной: «Международное направление, которое я в последнее время курировал, сейчас активно развивается, доказало свою эффективность и приносит компании прибыль». По его словам, в ближайшее время он хочет «заняться своим здоровьем» и потом определится с дальнейшей деятельностью.

Мишарин в 2004–2009 гг. был заместителем министра путей сообщения, до 2012 г. – губернатором Свердловской области, после этого стал первым вице-президентом РЖД. На специально созданной под него должности он начал курировать проект по развитию высокоскоростного движения в России.

После того как Мишарин был назначен в РЖД, разгорелся скандал, связанный с тогдашним руководителем компании Владимиром Якуниным. 19 июня 2013 г. на лентах крупнейших информационных агентств («Прайм», «РИА Новости» и «Интерфакс») было обнародовано сообщение о том, что Якунин отправлен в отставку, а на его место назначен именно Мишарин. Сообщения, отправленные с почты пресс-службы Белого дома, опровергли эту информацию через полчаса.

Якунин назвал появление новостей об отставке «спланированной акцией» по компрометации. Он руководил РЖД до 2015 г., его сменил первый заместитель министра транспорта Олег Белозеров.