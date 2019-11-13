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Ozon раскрыл количество пользователей платной подписки

Платной подпиской Ozon Premium с момента ее запуска в феврале воспользовались более 300 000 клиентов интернет-ритейлера Ozon. Об этом «Коммерсанту» сообщила пресс-служба компании.

Эти клиенты сделали 6 млн заказов, рассказала она. Всего, по собственным данным на ноябрь, у Ozon 30 млн активных пользователей.

Как рассказал директор по клиентскому сервису Ozon Станислав Кондратьев, сейчас каждый третий заказ у интернет-ритейлера делают пользователи с подпиской Premium. По его словам, самые популярные категории — товары для дома и детские товары, которые есть в заказах 70% клиентов. Покупатели из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурге и Краснодарского чаще всего пользуются Ozon Premium. В среднем пользователи подписки делают четыре-пять заказов в месяц, в каждом из них шесть-семь товаров, отметил Кондратьев.

В начале февраля Ozon резко повысил тарифы на доставку покупок, отказался от бесплатных опций доставки и ввел подписку — Ozon Premium — на эту услугу. В марте, однако, онлайн-ритейлер вернул возможность бесплатной доставки. В настоящее время компания предлагает три вида подписки — на месяц (399 руб.), на полгода (999 руб.) и на год (1799 руб.). Они включают в себя, в частности, бесплатную доставку, специальные цены на товары, а также доступ к закрытым распродажам.