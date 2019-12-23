Козак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину

Украина не закупает газ напрямую у России с 2015 г. Вместо этого она закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. 20 декабря после многочасовых переговоров Москва и Киев договорились о возобновления прямых поставок на Украину. Но подписание контракта возможно только после урегулирования судебных претензий и подготовки транзитного соглашения, говорилось в протоколе.