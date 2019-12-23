Козак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину
Информация о контрактах с украинскими компаниями на прямые поставки газа не соответствует действительности, заявил вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий ТЭК. Его слова приводит ТАСС.
«Сегодня на Украине загорается буря в стакане по поводу того, что есть какие-то пять контрактов с украинскими компаниями, которым мы будем поставлять газ»
Козак подчеркнул, что стороны только договорились обсудить этот вопрос после Нового года.
Украина не закупает газ напрямую у России с 2015 г. Вместо этого она закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. 20 декабря после многочасовых переговоров Москва и Киев договорились о возобновления прямых поставок на Украину. Но подписание контракта возможно только после урегулирования судебных претензий и подготовки транзитного соглашения, говорилось в протоколе.
В частности, «Газпром» должен исполнить решение Стокгольмского арбитража и выплатить «Нафтогазу» компенсацию в $2,9 млрд. А «Нафтогаз» – отозвать все остальные иски к «Газпрому» на $12 млрд, в том числе направленные на попытку ареста активов и имущества российской компании. Кроме того, антимонопольный комитет Украины должен аннулировать претензии к «Газпрому» на $7,4 млрд. При выполнении этих условий до 29 декабря стороны договорились подписать новый транзитный контракт сроком на пять лет.
Несмотря на это, 22 декабря «Интерфакс» и украинский портал Liga.net со ссылкой на источники на рынке сообщили, что несколько украинских предприятий уже заключили прямые контракты с «Газпромом» на поставку газа с 1 января 2020 г. Названия компаний и объемы поставок источники не уточняли. По данным собеседника Liga.net, речь идет о контракте с пятью компаниями.