СУЭК купила у «Газпрома» Красноярскую ГРЭС-2
В периметр сделки входят движимое и недвижимое имущество электростанции, запасы угля, запасные части и прочие материально-технические ресурсы, отмечается в пресс-релизе. В течение переходного периода ОГК-2 будет продолжать эксплуатацию ГРЭС. Оперативное управление перейдет к СГК не позже, чем через 12 месяцев. На данный момент стороны начали процедуру перерегистрации прав собственности на объекты станции, после этого СГК подаст заявки на получение необходимых лицензий и разрешений для самостоятельной эксплуатации Красноярской ГРЭС-2, уточняется в сообщении.
На Красноярскую ГРЭС-2 приходится до 2,14% выработки электроэнергии в Объединенной энергетической системе Сибири. Станция находится в Зеленогорске, в 167 км от Красноярска. Ее мощность составляет 1,26 ГВт, тепловая – 976 Гкал/ч. Ранее Федеральная антимонопольная служба России согласовала соответствующее ходатайство о сделке.
В декабре «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что сделка состоится до конца 2019 г. По данным газеты, на ГРЭС претендовал «Сафмар» Михаила Гуцериева, который поставляет уголь на станцию, однако представитель «Сафмара» это опровергал.
В состав ОГК-2 помимо Красноярской ГРЭС-2 входят также Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС и Грозненская ТЭС. Контролирующим акционером ОГК-2 является «Газпром энергохолдинг», на 100% принадлежащий «Газпрому». В свою очередь СГК входит в группу Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). СГК принадлежат четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 19 ТЭЦ в Алтайском крае, Кузбассе, Красноярском крае, Новосибирской и Свердловской областях, Хакасии и Республике Тыва.