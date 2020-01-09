СУЭК купила у «Газпрома» Красноярскую ГРЭС-2

В периметр сделки входят движимое и недвижимое имущество электростанции, запасы угля, запасные части и прочие материально-технические ресурсы, отмечается в пресс-релизе. В течение переходного периода ОГК-2 будет продолжать эксплуатацию ГРЭС. Оперативное управление перейдет к СГК не позже, чем через 12 месяцев. На данный момент стороны начали процедуру перерегистрации прав собственности на объекты станции, после этого СГК подаст заявки на получение необходимых лицензий и разрешений для самостоятельной эксплуатации Красноярской ГРЭС-2, уточняется в сообщении.