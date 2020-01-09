Reuters узнал о запрете Карлосу Гону покидать Ливан
Ливанский прокурор запретил бывшему гендиректору Nissan Карлосу Гону покидать страну, передает Reuters со ссылкой на источники. Топ-менеджера, вызванного 9 января на допрос в прокуратуру, обязали регулярно отчитываться о месте проживания, уточнили источники агентства.
Допрос касался ордера на задержание, выданного Интерполом по запросу Японии. Ливанские судебные власти попросили Японию предоставить досье на Гона, а также уведомить о выдвинутых против него обвинениях, рассказал один из источников. До получения информации от токийской прокуратуры Гона допрашивать не будут, свой французский паспорт он передал прокурору после допроса, уточнил источник.
Гона также допросили в связи с жалобой, поданной ранее группой ливанских юристов и касавшейся обвинений в «нормализации» отношений с Израилем во время его приезда в страну в 2008 г. Ранее Гон говорил, что совершил рабочий визит в Израиль в качестве гражданина Франции и руководителя Renault для подписания контракта с израильской компанией по продаже электромобилей. Он был вынужден совершить поездку, так как его обязал сделать это совет директоров французского концерна.
Адвокат Гона Карлос Абу Жауде, представляющий его интересы в Бейруте, заявил, что топ-менеджер очень доволен отношением к нему правоохранительных органов в Ливане. «Ему очень комфортно, особенно после того, через что он прошел», – сказал адвокат. Он пообещал, что сам Гон прокомментирует допрос позже.
В конце декабря Гон, находясь под домашним арестом в Токио, сбежал в Ливан. Топ-менеджера тайно вывезли при помощи двух бизнес-джетов, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Лайнер турецкой компании MNG доставил его в аэропорт Стамбула в закрытом ящике из-под музыкальной аппаратуры, после чего Гон пересел на борт другого самолета, следовавшего до Бейрута. Власти Турции отрицают причастность к побегу топ-менеджера. MNG сообщила, что не знала, для какой цели были арендованы ее самолеты.
The FT has a picture of the box in which Carlos Ghosn was apparently wheeled onto a private jet and whisked out of Japan. Absolutely fantastic, need more wealthy men in boxes. https://t.co/YS08iWdofH pic.twitter.com/rRvT4wTNLu— Jim Waterson (@jimwaterson) January 6, 2020
По данным The Wall Street Journal (WSJ) и Financial Times (FT), бежать из Японии Гону помогла супруга. В организации побега участвовали более 20 граждан разных стран. Побег стоил Гону несколько десятков миллионов долларов, писали газеты.
Гона арестовали в Токио в ноябре 2018 г. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении доверием, фальсификации финансовых отчетов о доходах и мошенничестве. Он неоднократно отрицал свою вину.