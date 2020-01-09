Reuters узнал о запрете Карлосу Гону покидать Ливан

Гона также допросили в связи с жалобой, поданной ранее группой ливанских юристов и касавшейся обвинений в «нормализации» отношений с Израилем во время его приезда в страну в 2008 г. Ранее Гон говорил, что совершил рабочий визит в Израиль в качестве гражданина Франции и руководителя Renault для подписания контракта с израильской компанией по продаже электромобилей. Он был вынужден совершить поездку, так как его обязал сделать это совет директоров французского концерна.