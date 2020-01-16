Правительство выделило 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола
Правительство инвестирует 127,5 млрд руб. в строительство атомного ледокола «Лидер». Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ подписан премьером Дмитрием Медведевым еще в среду, 15 января. Это одно из последних подписанных Медведевым постановлений в этой должности. В этот же день он объявил об отставке.
Ледокол планируют ввести в эксплуатацию в 2027 г. Заказчиком строительства является «Росатом», а исполнителем – ФГУП «Атомфлот».
Эскизный проект ледокола «Лидер» мощностью 120 МВт был представлен еще в 2015 г. О завершении разработки технического проекта «Лидера» министр промышленности и торговли Денис Мантуров объявил в апреле 2019 г. Строительство сверхмощного атомного ледокола – часть программы развития Северного морского пути, связывающего порты Северо-Восточной Азии и Северной Европы. Используя этот путь, можно на 10–32% сократить время в пути из крупнейших азиатских портов (Гонконг, Шанхай, Йокогама, Пусан, Тяньцзинь) в главные европейские гавани (Роттердам, Копенгаген, Гавр, Саутгемптон, Гамбург), говорилось в презентации «Росатома».