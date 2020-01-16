Правительство выделило 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Эскизный проект ледокола «Лидер» мощностью 120 МВт был представлен еще в 2015 г. О завершении разработки технического проекта «Лидера» министр промышленности и торговли Денис Мантуров объявил в апреле 2019 г. Строительство сверхмощного атомного ледокола – часть программы развития Северного морского пути, связывающего порты Северо-Восточной Азии и Северной Европы. Используя этот путь, можно на 10–32% сократить время в пути из крупнейших азиатских портов (Гонконг, Шанхай, Йокогама, Пусан, Тяньцзинь) в главные европейские гавани (Роттердам, Копенгаген, Гавр, Саутгемптон, Гамбург), говорилось в презентации «Росатома».