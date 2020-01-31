РБК: Тариф на прокачку газа из России через Украину вырастет на 2%

Предыдущий контракт, действовавший 10 лет, устанавливал тариф в $2,61 за тысячу куб. м на 100 км, что на 1,9% ниже новой цены. С учетом протяженности газотранспортной системы Украины «Газпром» заплатит $31,72 за транзит тысячи куб. м. При этом, в отличие от условий предыдущего контракта, ставка фиксируется на пять лет и не привязана к рыночной цене газа в Европе. При увеличении объемов поставок через Украину «Газпром» будет бронировать у Украины дополнительные мощности с повышающим коэффициентом к стандартной ставке. Рост ставки зависит от срока бронирования: 10% за бронь на квартал, 20% за бронь на месяц и 45% – на сутки.