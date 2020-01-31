РБК: Тариф на прокачку газа из России через Украину вырастет на 2%
«Газпром» и «Нафтогаз» договорились о повышении тарифа на транзит российского газа через Украину до $2,66 за тысячу куб. м на 100 км, утверждает РБК со ссылкой на проект документа и источники в обеих компаниях. При прокачке 225 млрд куб. м по транспортным системам Украины «Нафтогаз» заработает минимум $7,13 млрд. Расчеты соответствуют заявлению президента Украины Владимира Зеленского о более $7 млрд доходов, сделанному им в конце 2019 г. в Facebook.
Предыдущий контракт, действовавший 10 лет, устанавливал тариф в $2,61 за тысячу куб. м на 100 км, что на 1,9% ниже новой цены. С учетом протяженности газотранспортной системы Украины «Газпром» заплатит $31,72 за транзит тысячи куб. м. При этом, в отличие от условий предыдущего контракта, ставка фиксируется на пять лет и не привязана к рыночной цене газа в Европе. При увеличении объемов поставок через Украину «Газпром» будет бронировать у Украины дополнительные мощности с повышающим коэффициентом к стандартной ставке. Рост ставки зависит от срока бронирования: 10% за бронь на квартал, 20% за бронь на месяц и 45% – на сутки.
Соглашение о транзите российского газа через Украину было подписано 31 декабря прошлого года. Помимо объемов и стоимости поставок контракт закрепляет, что «Газпром» и «Нафтогаз» отзывают все судебные иски друг против друга, а Украина не предъявляет к «Газпрому» требований на основании решений антимонопольного комитета страны. Источники РБК утверждают, что ставка тарифа в подписанном варианте не отличается от указанной в проекте, находящемся у издания.