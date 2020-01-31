«Макдоналдс» заменил акцию «Биг Мак по 3 рубля» на купоны
«Макдоналдс» 31 января планировал провести акцию «Биг Мак по 3 рубля», приуроченную к 30-летию его деятельности в России, но накануне она была отменена из необходимости снизить риск распространения коронавируса. Вместо этого сеть ресторанов быстрого питания в пятницу раздает посетителям купоны на «Биг Мак» и билеты на «ГУМ-каток». Получить их можно за любую покупку. Купон можно будет обменять на знаменитый бургер в период с 5 февраля по 5 марта в любом ресторане сети.
Акцию «Биг Мак по 3 рубля» и другие активности по случаю 30-летия со дня открытия первого «Макдоналдса» в России компания отменила 30 января, сославшись на рекомендации правительства Москвы. Планировалось, что акция пройдет в первом открытом в России ресторане на Пушкинской площади.
Мэрия Москвы заявила «Ведомостям», что власти не запрещали проводить массовые мероприятия и «Макдональдс» принял решение об отмене акции самостоятельно. Опрошенные «Ведомостями» представители сетей быстрого питания рассказали, что 30 января им поступали звонки от правительства с рекомендациями воздержаться от проведения каких-либо акций.
Первый «Макдоналдс» в России был открыт на Пушкинской площади в Москве 31 января 1990 г. В тот день ресторан обслужил более 30 000 посетителей, установив мировой рекорд первого рабочего дня в истории сети.