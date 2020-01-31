«Макдоналдс» заменил акцию «Биг Мак по 3 рубля» на купоны

«Макдоналдс» 31 января планировал провести акцию «Биг Мак по 3 рубля», приуроченную к 30-летию его деятельности в России, но накануне она была отменена из необходимости снизить риск распространения коронавируса. Вместо этого сеть ресторанов быстрого питания в пятницу раздает посетителям купоны на «Биг Мак» и билеты на «ГУМ-каток». Получить их можно за любую покупку. Купон можно будет обменять на знаменитый бургер в период с 5 февраля по 5 марта в любом ресторане сети.