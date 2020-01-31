Компания Усманова продает уральский завод поставщику «Газпрома»
Один из крупнейших поставщиков «Газпрома» – Загорский трубный завод (ЗТЗ, владелец – Денис Сафин) – ведет переговоры о покупке металлургического комбината «Уральская сталь» (принадлежит холдингу «Металлоинвест» Алишера Усманова и партнеров), говорится в сообщении на сайте холдинга. Ранее о планируемой сделке сообщал РБК со ссылкой на источники.
Гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев уверен, что сделка обеспечит «синергетический эффект» и создаст дополнительную стоимость для всех сторон. «Уральская сталь» получит новый импульс для развития и повышения эффективности производства», – сказал он. По мнению Сафина, сотрудничество поможет заводу стать более конкурентоспособным и сделает возможной диверсификацию бизнеса.
Сделка нужна ЗТЗ для нового проекта по производству бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG). Их применяют в бурении и при эксплуатации скважин для добычи нефти и газа, отмечали собеседники РБК. Эксперты оценивают сделку в 32,8 млрд руб.
Завод «Уральская сталь» запущен в 1995 г. в Оренбургской области. В 2006 г. он вошел в состав «Металлоинвеста», крупнейшего в России производителя железной руды. Мощность завода – 1,9 млн т. Выручка предприятия в 2018 г. составила 99,6 млрд руб. Чистая прибыль – 6,1 млрд руб. ЗТЗ появился на трубном рынке в конце 2016 г. Он выпускает только трубы большого диаметра для нефте- и газопроводов и является четвертым по величине их производителем в России. В 2018 г. ЗТЗ произвел 491 000 т труб.