Компания Усманова продает уральский завод поставщику «Газпрома»

Завод «Уральская сталь» запущен в 1995 г. в Оренбургской области. В 2006 г. он вошел в состав «Металлоинвеста», крупнейшего в России производителя железной руды. Мощность завода – 1,9 млн т. Выручка предприятия в 2018 г. составила 99,6 млрд руб. Чистая прибыль – 6,1 млрд руб. ЗТЗ появился на трубном рынке в конце 2016 г. Он выпускает только трубы большого диаметра для нефте- и газопроводов и является четвертым по величине их производителем в России. В 2018 г. ЗТЗ произвел 491 000 т труб.