Airbus выплатит $4 млрд в рамках дела о взятках чиновникам
Европейский концерн Airbus выплатит $4 млрд штрафа для урегулирования дела о взятках во Франции, Великобритании и США, сообщает Bloomberg. Национальная финансовая прокуратура Франции полагает, что Airbus давал взятки при выходе на новые рынки в 16 странах, в том числе в Японии, России и Китае, чтобы увеличить свою прибыль на 1,05 млрд евро.
По данным агентства, урегулирование претензий позволит концерну завершить четырехлетнее расследование по обвинению в привлечении посредников для дачи взяток.
Британские и американские власти достигли предварительных договоренностей с Airbus, которые должны быть одобрены 31 января. Компания согласилась выплатить 2,1 млрд евро властям Франции, 983 млн евро – Великобритании и 530 млн евро – США.
В начале 2020 г. Airbus впервые за восемь лет обошел Boeing по поставкам самолетов, писал Reuters. Авиаконцерн в 2019 г. поставил 863 самолета авиакомпаниям и вышел на первое место в мировом авиастроении. Производство за год увеличилось на 7,9% (на 63 самолета) с 800 машин в 2018 г. Boeing в 2018 г. поставил 806 самолетов, а в 2019 г., с января по ноябрь, – 345. Сокращение производства связано с запретом на полеты 737 Max после двух авиакатастроф с ним.