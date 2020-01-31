Airbus выплатит $4 млрд в рамках дела о взятках чиновникам

В начале 2020 г. Airbus впервые за восемь лет обошел Boeing по поставкам самолетов, писал Reuters. Авиаконцерн в 2019 г. поставил 863 самолета авиакомпаниям и вышел на первое место в мировом авиастроении. Производство за год увеличилось на 7,9% (на 63 самолета) с 800 машин в 2018 г. Boeing в 2018 г. поставил 806 самолетов, а в 2019 г., с января по ноябрь, – 345. Сокращение производства связано с запретом на полеты 737 Max после двух авиакатастроф с ним.