«Ираэро» подала иск к производителю SSJ100 на 1,9 млрд рублей

Сумма требований включает в себя расходы на содержание, ремонт самолетов SSJ100, убытки в связи с отменой рейсов и упущенную выгоду с начала эксплуатации лайнеров в 2016 г. В январе «Ираэро» сообщала, что из девяти принадлежащих ей SSJ100 летают только пять, три простаивают, а один вообще используется как источник запасных частей.