«Ираэро» подала иск к производителю SSJ100 на 1,9 млрд рублей
Авиакомпания «Ираэро» подала в Арбитражный суд Москвы иск к компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), следует из картотеки дел. Сумма исковых требований составляет 1,85 млрд руб. Заявление было зарегистрировано 4 февраля, но пока не принято к производству. Суть претензий в картотеке не указана.
Пресс-служба «Ираэро» подтвердила «Интерфаксу» подачу иска, но от комментариев отказалась.
Сумма требований включает в себя расходы на содержание, ремонт самолетов SSJ100, убытки в связи с отменой рейсов и упущенную выгоду с начала эксплуатации лайнеров в 2016 г. В январе «Ираэро» сообщала, что из девяти принадлежащих ей SSJ100 летают только пять, три простаивают, а один вообще используется как источник запасных частей.
ГСС,в свою очередь, еще 30 декабря 2019 г. подала иск к «Ираэро», потребовав взыскать с перевозчика 941,4 млн руб. В эту сумму включены долги по аренде самолетов SSJ100, техническим резервам и пени. Рассмотрение иска назначено на 21 февраля. В январе ГСС подала к авиакомпании еще один иск – на 62,58 млн руб.
«Ираэро» взяла в лизинг у Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) девять SSJ100. Из них четыре были новыми, остальные ранее эксплуатировались авиакомпаниями Red Wings и «Ямал». В 2018–2019 гг. ГТЛК подала к «Ираэро» несколько исков в связи с долгами за аренду лайнеров, все эти дела завершились мировыми соглашениями. В январе ГТЛК снова обратилась в суд, потребовав взыскать с перевозчика 410,75 млн руб. долгов.