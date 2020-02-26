Союз пивоваров пожаловался Силуанову на демпингующих ритейлеров

На долю промо приходится 55% продаж пива в натуральном выражении, сообщили в Nielsen. По их данным, в прошлом году стоимость пива выросла на 1,9%, до 97 руб. за литр, при этом доля небольших производителей достигла 28,2%, что на 4,2% больше, чем в 2017 г.