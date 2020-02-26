Союз пивоваров пожаловался Силуанову на демпингующих ритейлеров
Союз российских пивоваров (СРП) обвинил крупных ритейлеров в агрессивном демпинге и попросил министра финансов Антона Силуанова ускорить введение минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво, пишет «Коммерсантъ». В союзе считают, что рынок перенасыщен акционным пивом по «критически низким демпинговым ценам», которые не соответствуют затратам на производство и уплату налогов. Из-за этого региональным производителям пива приходится снижать цены на свой товар до себестоимости, и может развиваться серый рынок пива, отмечается в письме СРП.
Представитель кировского пивоваренного завода «Вятич» Владимир Маматов отмечает, что в некоторых магазинах можно купить бутылку пива за 30-40 руб., и очевидно, что такая цена ниже себестоимости продукта. Это уничтожает локальные бренды пива, считает он, и помимо введения МРЦ необходимо снизить акциз для локальных пивоварен и ввести маркировку для разных сортов пива.
На долю промо приходится 55% продаж пива в натуральном выражении, сообщили в Nielsen. По их данным, в прошлом году стоимость пива выросла на 1,9%, до 97 руб. за литр, при этом доля небольших производителей достигла 28,2%, что на 4,2% больше, чем в 2017 г.
Из-за разногласий по вопросу минимальной розничной цены 11 февраля компании «Балтика», Heineken и AB InBev Efes объявили о выходе из Союза пивоваров. СРП, по данным официального сайта, объединял около 100 производителей пива и региональных ассоциаций. С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.