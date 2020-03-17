McDonald's закрыл обеденные залы в своих ресторанах в США
Сеть ресторанов фастфуда McDonald's в США в рамках борьбы с коронавирусом перестанет обслуживать посетителей в обеденных залах, указано в заявлении компании. Покупатели смогут заказывать еду с собой, через сервисы доставки или из салона автомобиля. Ограничение коснется только предприятий, напрямую принадлежащих McDonald's (5% от сети в 13 850 ресторанов), при этом компания попросила своих франчизи ввести аналогичные меры.
Вместе с обеденными залами McDonald's закроет детские игровые зоны в ресторанах.
Российское подразделение McDonald's пока не объявляло об аналогичных мерах. В конце февраля Роспотребнадзор предписал общепитам Москвы обеспечить своих работников масками и антисептиками, а также установить рециркуляторы в местах скопления людей. 13 марта компания порекомендовала офисным работникам сети работать из дома или перестроить свой график так, чтобы не пользоваться общественным транспортом в час пик, цитировало «РИА Новости» заявление компании.
Болезнь COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, поразила более 167 000 человек по всему миру, число летальных случаев превысило 6600, сообщает Всемирная организация здравоохранения в ежедневном бюллетене. К 17 марта в России зафиксировано 93 случая заболевания, 53 из них — в Москве.