McDonald's закрыл обеденные залы в своих ресторанах в США

Сеть ресторанов фастфуда McDonald's в США в рамках борьбы с коронавирусом перестанет обслуживать посетителей в обеденных залах, указано в заявлении компании. Покупатели смогут заказывать еду с собой, через сервисы доставки или из салона автомобиля. Ограничение коснется только предприятий, напрямую принадлежащих McDonald's (5% от сети в 13 850 ресторанов), при этом компания попросила своих франчизи ввести аналогичные меры.