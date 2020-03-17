Крупнейший производитель индейки заморозил цены
Крупнейший производитель индейки в России — группа «Дамате» — решила заморозить цены на свою продукцию «до стабилизации ситуации на рынке» из-за коронавируса, говорится в пресс-релизе компании.
Компания сообщила, что идет на такой шаг, несмотря на рост себестоимости продукции в среднем 5% из-за падения курса рубля. В сообщении также приводятся слова председателя совета директоров Наума Бабаева, который просит правительство не допустить паники на валютном рынке и сдержать процентные ставки по кредитам. Компания поддерживает идею «зеленого коридора» на таможне и просит расширить его для сырьевых продуктов, указал Бабаев.
На «Дамате» приходится 45,17% производства индейкий в России (данные Agrifood). В 2019 г. компания произвела 131 тыс. т. «Дамате» продает индейку под брендом «Индилайт».
Коронавирус нового типа начал распространяться в Китае в декабре 2019 г. Во всем мире число случаев заражения вирусом превысило 170 000 человек, из них более 7000 случаев закончились летальным исходом. В России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом, из них 56 случаев зафиксированы в Москве. Всего заболевшие коронавирусом обнаружены в 26 российских регионах.
«Дамате» также ввела дополнительные меры на предприятиях, чтобы не допустить распространения коронавируса. Например, запретила сотрудникам командировки как за границу, так и по территории России. Сотрудников, вернувшихся на родину, обязала соблюдать карантин в течение 14 дней.