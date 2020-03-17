Крупнейший производитель индейки заморозил цены

Компания сообщила, что идет на такой шаг, несмотря на рост себестоимости продукции в среднем 5% из-за падения курса рубля. В сообщении также приводятся слова председателя совета директоров Наума Бабаева, который просит правительство не допустить паники на валютном рынке и сдержать процентные ставки по кредитам. Компания поддерживает идею «зеленого коридора» на таможне и просит расширить его для сырьевых продуктов, указал Бабаев.