Рост российской промышленности в феврале замедлился

Если смотреть на результаты первых двух месяцев со снятой сезонностью, то в целом промышленность замедляется, что неудивительно, комментирует замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов. Уже в последнем квартале 2019 г. были негативные прогнозы, в восьми секторах наблюдалось падение, напоминает он: мировая экономика плохо себя чувствовала из-за Brexit и торговой войны США и Китая. Теперь к этим шокам добавилось еще два – коронавирус и развал сделки ОПЕК+, поэтому прогнозы делать сложно, говорит Миронов. По его словам, статистика, пришедшая из Китая, страшит: вместо ожидавшегося снижения на 3% за январь – февраль падение 13,5%.