Рост российской промышленности в феврале замедлился
Промышленное производство в феврале выросло на 3,3% по сравнению с февралем 2019 г., сообщил Росстат. Со снятой сезонностью к январю рост составил 0,5%, тогда как месяцем ранее наблюдалось снижение (-0,8%). С начала года рост – 2,2% по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года.
Выросла добыча полезных ископаемых (2,3% к февралю 2019 г.), обрабатывающие отрасли (на 5%). Электро- и теплоэнергетика показали снижение (-0,2%). В водоснабжении, водоотведении, деятельности по организации сбора и утилизации отходов, а также ликвидации загрязнений падение (-1,4%).
Производство поддержал календарь, отмечает Росстат: в феврале високосного 2020 года на один день больше. Но одновременно – на один рабочий день меньше. Это увеличило вклад сырьевых отраслей и обрабатывающих производств с непрерывным циклом, объясняет Росстат.
Причина снижения в производстве энергии – аномально теплая зима. Обычно февраль как раз высокий месяц для нее: в феврале 2018 г. был прирост производства в этом секторе на 1,9%. Правда, в 2019 г. – уменьшение на 0,6%
В сырьевом секторе самый большой рост у производства сжиженного природного газа – 7,5%. Добыча нефти и попутного газа выросла на 3,2%, природного газа и газового конденсата – на 0,1%. При этом из-за снижения спроса все меньше добывают угля – на 5,4% меньше, чем в тот же месяц предыдущего года, и на 2,8% меньше, чем в январе.
Если смотреть на результаты первых двух месяцев со снятой сезонностью, то в целом промышленность замедляется, что неудивительно, комментирует замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов. Уже в последнем квартале 2019 г. были негативные прогнозы, в восьми секторах наблюдалось падение, напоминает он: мировая экономика плохо себя чувствовала из-за Brexit и торговой войны США и Китая. Теперь к этим шокам добавилось еще два – коронавирус и развал сделки ОПЕК+, поэтому прогнозы делать сложно, говорит Миронов. По его словам, статистика, пришедшая из Китая, страшит: вместо ожидавшегося снижения на 3% за январь – февраль падение 13,5%.