Нефть марки Brent торгуется выше $27 за баррель
Нефть марки Brent торгуется на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) по цене выше $27 за баррель, а в моменте ее стоимость поднималась выше $28. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Нефть североамериканской WTI торгуется по цене $24,2 за баррель, а в моменте он достигала $24,5. По сравнению с предыдущем днем торгов цена Brent выросла более чем на 3%. На минувшей неделе цена Brent впервые с 2003 г. упала ниже $26.
В понедельник, 23 марта нефтяные котировки в начале торгов падали более чем на 8% на Лондонской межконтинентальной бирже, но к 9.45 мск стоимость нефти Brent скорректировалась до $26,24 за баррель (-2,8%). Цена на российскую марку нефти Urals привязана к цене нефти Brent. При расчете бюджета правительство России закладывало цену отсечения нефти в $42,4 за баррель.
Обвал цен на нефть начался после развала сделки России и ОПЕК, которая предусматривала ограничение на добычу. Дополнительным шоком для мировой, в том числе российской, экономики стала эпидемия коронавируса, которая привела к закрытию границ и ограничениям для бизнеса. Цена на российскую марку нефти Urals привязана к цене нефти Brent.