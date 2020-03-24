Нефть марки Brent торгуется выше $27 за баррель

В понедельник, 23 марта нефтяные котировки в начале торгов падали более чем на 8% на Лондонской межконтинентальной бирже, но к 9.45 мск стоимость нефти Brent скорректировалась до $26,24 за баррель (-2,8%). Цена на российскую марку нефти Urals привязана к цене нефти Brent. При расчете бюджета правительство России закладывало цену отсечения нефти в $42,4 за баррель.