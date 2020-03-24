Аналитики назвали топ-10 популярных продуктовых товаров

Повышенный спрос на крупы, вызванный опасениями из-за распространения коронавируса, наблюдается с середины марта. С 20 марта Россельхознадзор приостановил экспорт всех видов круп, запрет вводится на 10 дней до особых указаний рабочей группы Госсовета по предупреждению коронавируса. На прошлой неделе федеральные и региональные торговые сети получили уведомления от поставщиков круп о повышении оптовых цен, в отдельных случаях – до 15–20%. Представители «Ленты», «Магнита» заявили «Ведомостям», что изучают новые предложения, руководство сети «Командор» (Красноярск) отметило, что не принимает их.