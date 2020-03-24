Аналитики назвали топ-10 популярных продуктовых товаров
В топ-10 вошли: гречка, рис, мука, пельмени, сахар, мясные консервы, макароны, туалетная бумага, мыло и влажные салфетки.
По данным Nielsen, продажи гречки выросли больше всего – на 66% по отношению к аналогичной неделе 2019 г. Среди непродовольственных товаров лидером роста стали влажные салфетки, продажи которых выросли на 54%.
Помимо товаров из своих стандартных продуктовых корзин покупатели брали сопутствующие товары, опасаясь, что в ближайшем будущем возможность питаться как обычно будет ограничена, цитирует РБК директора по работе с ритейлерами Nielsen Константина Локтева. Спрос на крупы, макароны и консервы снижается, отметил Минсельхоз 24 марта.
Повышенный спрос на крупы, вызванный опасениями из-за распространения коронавируса, наблюдается с середины марта. С 20 марта Россельхознадзор приостановил экспорт всех видов круп, запрет вводится на 10 дней до особых указаний рабочей группы Госсовета по предупреждению коронавируса. На прошлой неделе федеральные и региональные торговые сети получили уведомления от поставщиков круп о повышении оптовых цен, в отдельных случаях – до 15–20%. Представители «Ленты», «Магнита» заявили «Ведомостям», что изучают новые предложения, руководство сети «Командор» (Красноярск) отметило, что не принимает их.