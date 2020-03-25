В России может подорожать импортный алкоголь
Поставщики алкоголя начали уведомлять контрагентов о предстоящем повышении цен на импортную продукцию, пишет газета «Коммерсантъ». Соответствующее письмо столичным ресторанам направила Beluga Group. Компания проинформировала партнеров, что с 1 апреля стоимость алкогольной продукции вырастет в среднем на 7%–15%.
Председатель правления Beluga Group Александр Мечетин пояснил изданию, что рост цен связан с ослаблением курса рубля и затронет только импортные бренды. По его словам, повышение цен на импортный алкоголь планируется во всех каналах продаж, в том числе в рознице.
Как отмечает газета, ранее импортеры предупреждали о возможных проблемах с поставками алкоголя из-за риска распространения коронавируса и закрытия границ. Соответствующие письма в московские рестораны направляла группа компаний «Лудинг». Она предлагала контрагентам закупить продукцию впрок. Позже в самой компании отправку официальных сообщений рестораторам опровергли. По словам заместителя гендиректора «Шоколадницы» Евгения Прохорова, поставщики алкоголя стали уведомлять о начале отгрузок только по предоплате.
Источник «Коммерсанта» в крупной розничной сети заявил, что ритейлер имеет право потребовать у поставщика обоснование повышения цены. По его словам, в магазинах цены на алкоголь вырастут позже, чем в ресторанах.