В России может подорожать импортный алкоголь

Как отмечает газета, ранее импортеры предупреждали о возможных проблемах с поставками алкоголя из-за риска распространения коронавируса и закрытия границ. Соответствующие письма в московские рестораны направляла группа компаний «Лудинг». Она предлагала контрагентам закупить продукцию впрок. Позже в самой компании отправку официальных сообщений рестораторам опровергли. По словам заместителя гендиректора «Шоколадницы» Евгения Прохорова, поставщики алкоголя стали уведомлять о начале отгрузок только по предоплате.