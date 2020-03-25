Транспортные компании попросили мэрию Москвы о помощи
Транспортные компании попросили мэрию Москвы предоставить им финансовую поддержку после снижения спроса на их услуги из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом говорится в письме, направленном Транспортной ассоциацией московской агломерации заместителю мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимиру Ефимову. В ассоциацию входят «Мосгортранс», «Ситимобил», Московский метрополитен, «Аэроэкспресс», «Центральная ППК» и др.
По оценкам членов ассоциации, спрос на автобусы, такси и каршеринг сократился на 25–50%. В письме компании попросили предоставить им налоговые каникулы, субсидии на операционные расходы, а также продлить действие всех видов страхования на время введения ограничений из-за коронавируса.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации из-за распространения коронавируса нового типа. В частности, он объявил о мерах поддержки для предпринимателей: малый и средний бизнес получит отсрочку на шесть месяцев по всем налогам, кроме НДС. Отсрочку на полгода также получат малые, средние и микропредприятия, которые оказались в сложной ситуации.