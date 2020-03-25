Транспортные компании попросили мэрию Москвы о помощи

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации из-за распространения коронавируса нового типа. В частности, он объявил о мерах поддержки для предпринимателей: малый и средний бизнес получит отсрочку на шесть месяцев по всем налогам, кроме НДС. Отсрочку на полгода также получат малые, средние и микропредприятия, которые оказались в сложной ситуации.