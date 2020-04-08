Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

Основной удар пришелся на сектор услуг, где расходы сократились на 58,8% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года. В некоторых категориях сектора, таких как «авиабилеты», «турагентства», «отели», абсолютная величина трат близится к нулю. К этим категориям в начале месяца прибавились «спорт», «салоны красоты», «развлечения». Такая же ситуация в других крупных товарных категориях: «одежда и обувь» (-94,2% год к году), «мебель и предметы интерьера» (-81,0% год к году). Сократились покупки бытовой техники и электроники: с 30 марта по 5 апреля траты здесь снизились на 58,2% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года.