Собянин анонсировал новые меры поддержки бизнеса

Малый и средний бизнес сможет рассчитывать на субсидии из бюджета Москвы по программе кредитной поддержки. По ранее взятым кредитам власти возьмут на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых, по новым стабилизационным кредитам – 8%. Одним из операторов программы выбран Сбербанк, он предоставит отсрочку на шесть месяцев по уплате основной суммы долга.

Порядка 300 предприятий – кинотеатры, санатории, организаторы выставок и конференций, а также организации дополнительного образования – получат отсрочку по налогу на имущество организаций и земельному налогу за I квартал 2020 г. Отсрочка будет длиться до 31 декабря.

Для строительных и девелоперских компаний будет действовать отсрочка платежей за изменение цели предоставления земельных участков и других аналогичных выплат в бюджет города.