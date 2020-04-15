Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Собянин анонсировал новые меры поддержки бизнеса

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин расширил меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Льготами и отсрочками могут воспользоваться, в частности, предприятия из сфер торговли, девелопмента и туризма, среди мер поддержки:

  • Малый и средний бизнес сможет рассчитывать на субсидии из бюджета Москвы по программе кредитной поддержки. По ранее взятым кредитам власти возьмут на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых, по новым стабилизационным кредитам – 8%. Одним из операторов программы выбран Сбербанк, он предоставит отсрочку на шесть месяцев по уплате основной суммы долга.

  • Порядка 300 предприятий – кинотеатры, санатории, организаторы выставок и конференций, а также организации дополнительного образования – получат отсрочку по налогу на имущество организаций и земельному налогу за I квартал 2020 г. Отсрочка будет длиться до 31 декабря.

  • Для строительных и девелоперских компаний будет действовать отсрочка платежей за изменение цели предоставления земельных участков и других аналогичных выплат в бюджет города.

  • Арендодатели, сдающие помещения гостиницам, получат компенсацию налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 г. Субсидия будет выдаваться только в том случае, если арендодатели снизят ставку аренды как минимум на 50%.

24 марта Собянин объявил о первых мерах поддержки предприятий отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, – тогда, в частности, были введены отсрочки по земельному сбору и некоторым налогам, а также на три месяца была отменена плата за аренду муниципальной недвижимости. 1 апреля, после введения в городе режима самоизоляции, были добавлены новые субсидии и расширены параметры для получения уже действовавших.

Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса

Малые и средние предприятия получат прямую финансовую помощь, появятся льготные кредиты на пополнение оборотных средств

Новые меры поддержки Собянин представил после того, как президент Владимир Путин объявил о прямой финансовой поддержке малого и среднего бизнеса. С 18 мая компании, которые сохранили не менее 90% сотрудников, получат от государства по одной сумме минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника. Выплаты, а также новые условия зарплатных кредитов призваны стимулировать компании к сохранению деловой активности.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных