Собянин анонсировал новые меры поддержки бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин расширил меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Льготами и отсрочками могут воспользоваться, в частности, предприятия из сфер торговли, девелопмента и туризма, среди мер поддержки:
Малый и средний бизнес сможет рассчитывать на субсидии из бюджета Москвы по программе кредитной поддержки. По ранее взятым кредитам власти возьмут на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых, по новым стабилизационным кредитам – 8%. Одним из операторов программы выбран Сбербанк, он предоставит отсрочку на шесть месяцев по уплате основной суммы долга.
Порядка 300 предприятий – кинотеатры, санатории, организаторы выставок и конференций, а также организации дополнительного образования – получат отсрочку по налогу на имущество организаций и земельному налогу за I квартал 2020 г. Отсрочка будет длиться до 31 декабря.
Для строительных и девелоперских компаний будет действовать отсрочка платежей за изменение цели предоставления земельных участков и других аналогичных выплат в бюджет города.
Арендодатели, сдающие помещения гостиницам, получат компенсацию налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 г. Субсидия будет выдаваться только в том случае, если арендодатели снизят ставку аренды как минимум на 50%.
24 марта Собянин объявил о первых мерах поддержки предприятий отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, – тогда, в частности, были введены отсрочки по земельному сбору и некоторым налогам, а также на три месяца была отменена плата за аренду муниципальной недвижимости. 1 апреля, после введения в городе режима самоизоляции, были добавлены новые субсидии и расширены параметры для получения уже действовавших.
Новые меры поддержки Собянин представил после того, как президент Владимир Путин объявил о прямой финансовой поддержке малого и среднего бизнеса. С 18 мая компании, которые сохранили не менее 90% сотрудников, получат от государства по одной сумме минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника. Выплаты, а также новые условия зарплатных кредитов призваны стимулировать компании к сохранению деловой активности.