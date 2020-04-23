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Производители алкоголя пожаловались на запрет маленьких бутылок

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Производители алкоголя просят Росстандарт внести изменения в обновленный ГОСТ, который запрещает использовать для крепких спиртных напитков емкости объемом 250 и 375 мл, пишет «Коммерсантъ». Новый стандарт начнет действовать с 1 июля 2020 г.

Половина продукции башкирского производителя алкоголя «Башспирт» выпускается в малой таре. Запрет на небольшие емкости чреват колоссальными затратами на переоборудование производства, отмечает в компании. Так же считают в «Татспиртпроме», где отказ от малых тар называют экономически невыгодным.

Спрос на алкоголь в небольшой таре растет. В «Башспирте» отмечают, что продажи растут в том числе из-за снижения платежеспособности населения. В 2019 г. продажи спиртного в таре до 500 мл выросли на 14,4% в денежном выражении и на 13,2% в натуральном.

Ранее по теме: Россияне чаще стали покупать водку в небольшой таре

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных