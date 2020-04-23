Производители алкоголя пожаловались на запрет маленьких бутылок
Производители алкоголя просят Росстандарт внести изменения в обновленный ГОСТ, который запрещает использовать для крепких спиртных напитков емкости объемом 250 и 375 мл, пишет «Коммерсантъ». Новый стандарт начнет действовать с 1 июля 2020 г.
Половина продукции башкирского производителя алкоголя «Башспирт» выпускается в малой таре. Запрет на небольшие емкости чреват колоссальными затратами на переоборудование производства, отмечает в компании. Так же считают в «Татспиртпроме», где отказ от малых тар называют экономически невыгодным.
Спрос на алкоголь в небольшой таре растет. В «Башспирте» отмечают, что продажи растут в том числе из-за снижения платежеспособности населения. В 2019 г. продажи спиртного в таре до 500 мл выросли на 14,4% в денежном выражении и на 13,2% в натуральном.