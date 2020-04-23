Производители алкоголя пожаловались на запрет маленьких бутылок

Спрос на алкоголь в небольшой таре растет. В «Башспирте» отмечают, что продажи растут в том числе из-за снижения платежеспособности населения. В 2019 г. продажи спиртного в таре до 500 мл выросли на 14,4% в денежном выражении и на 13,2% в натуральном.