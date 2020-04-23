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«Атомфлот» подписал со «Звездой» контракт на строительство ледокола «Лидер»

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ФГУП «Атомфлот» и судостроительный комплекс «Звезда» заключили контракт на строительство атомного ледокола «Лидер», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Росатома».

В середине января правительство выпустило постановление о строительстве головного атомного ледокола проекта «Лидер». Согласно документу, на создание судна в 2020-2027 гг. государство выделит 127,576 млрд руб. Срок ввода в эксплуатацию «Лидера» запланирован на 2027 г. Госзаказчиком выступает«Росатом», исполнителем — ФГУП «Атомфлот».

Атомный ледокол этого проекта должен стать самым мощным в мире (120 МВт). Судно необходимо для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути. Всего «Росатом» намерен построить три ледокола «Лидер».

Ранее был заключен контракт на разработку конструкторской и технической документации для «Лидера» за 3,2 млрд руб. с ЦКБ «Айсберг», срок исполнения работы — конец 2021 г. 

Ранее по теме: Правительство выделило 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных