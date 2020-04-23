«Атомфлот» подписал со «Звездой» контракт на строительство ледокола «Лидер»
ФГУП «Атомфлот» и судостроительный комплекс «Звезда» заключили контракт на строительство атомного ледокола «Лидер», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Росатома».
В середине января правительство выпустило постановление о строительстве головного атомного ледокола проекта «Лидер». Согласно документу, на создание судна в 2020-2027 гг. государство выделит 127,576 млрд руб. Срок ввода в эксплуатацию «Лидера» запланирован на 2027 г. Госзаказчиком выступает«Росатом», исполнителем — ФГУП «Атомфлот».
Атомный ледокол этого проекта должен стать самым мощным в мире (120 МВт). Судно необходимо для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути. Всего «Росатом» намерен построить три ледокола «Лидер».
Ранее был заключен контракт на разработку конструкторской и технической документации для «Лидера» за 3,2 млрд руб. с ЦКБ «Айсберг», срок исполнения работы — конец 2021 г.