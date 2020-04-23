«Атомфлот» подписал со «Звездой» контракт на строительство ледокола «Лидер»

В середине января правительство выпустило постановление о строительстве головного атомного ледокола проекта «Лидер». Согласно документу, на создание судна в 2020-2027 гг. государство выделит 127,576 млрд руб. Срок ввода в эксплуатацию «Лидера» запланирован на 2027 г. Госзаказчиком выступает«Росатом», исполнителем — ФГУП «Атомфлот».