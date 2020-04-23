Росавиация выдала разрешения на перевозки грузов в пассажирских салонах
«Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и пять других авиакомпаний получили разрешения перевозить грузы в пассажирских кабинах самолетов, сообщает Росавиация. Это позволит перевозчикам использовать для грузовых перевозок простаивающие лайнеры. Право перевозить грузы в салоне также получили авиакомпании «Россия», «Икар», Nordwind, Azur Air и Royal Flight.
Перевозить грузы в салоне можно только при условии, что на борту самолета нет пассажиров, уточнили в Росавиации. Также перевозчики должны соблюдать рекомендации и ограничения, установленные разработчиками самолетов, в частности правила центровки груза и лимиты на его массу.
S7 первой из российских компаний объявила, что перепрофилировала пассажирские самолеты для грузовых перевозок. 17 марта она уже выполнила рейс Пекин – Новосибирск с медицинскими грузами в пассажирском отсеке, передавало «РИА Новости» заявление компании. В списке Росавиации S7 нет, при этом ведомство допустило, что он может быть дополнен. Для этого другие компании также должны получить разрешения.