Росавиация выдала разрешения на перевозки грузов в пассажирских салонах

S7 первой из российских компаний объявила, что перепрофилировала пассажирские самолеты для грузовых перевозок. 17 марта она уже выполнила рейс Пекин – Новосибирск с медицинскими грузами в пассажирском отсеке, передавало «РИА Новости» заявление компании. В списке Росавиации S7 нет, при этом ведомство допустило, что он может быть дополнен. Для этого другие компании также должны получить разрешения.