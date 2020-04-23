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Росавиация выдала разрешения на перевозки грузов в пассажирских салонах

Ведомости

«Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и пять других авиакомпаний получили разрешения перевозить грузы в пассажирских кабинах самолетов, сообщает Росавиация. Это позволит перевозчикам использовать для грузовых перевозок простаивающие лайнеры. Право перевозить грузы в салоне также получили авиакомпании «Россия», «Икар», Nordwind, Azur Air и Royal Flight.

Перевозить грузы в салоне можно только при условии, что на борту самолета нет пассажиров, уточнили в Росавиации. Также перевозчики должны соблюдать рекомендации и ограничения, установленные разработчиками самолетов, в частности правила центровки груза и лимиты на его массу.

S7 первой из российских компаний объявила, что перепрофилировала пассажирские самолеты для грузовых перевозок. 17 марта она уже выполнила рейс Пекин – Новосибирск с медицинскими грузами в пассажирском отсеке, передавало «РИА Новости» заявление компании. В списке Росавиации S7 нет, при этом ведомство допустило, что он может быть дополнен. Для этого другие компании также должны получить разрешения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных