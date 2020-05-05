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Мантуров заявил о необходимости выпускать больше защитных костюмов

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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров призвал наращивать производство защитных медицинских костюмов – как одноразовых, так и многоразовых, – а также материала для них. Он заявил об этом мэру Москвы Сергею Собянину во время визита на производство нетканых материалов, запись встречи показал канал «Россия 24». С производством масок, по мнению Мантурова, промышленность «принципиально справилась за последние два месяца».

В начале апреля Мантуров на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил о дефиците защитных медицинских костюмов. До распространения коронавируса отрасль была ориентирована на производство костюмов химической и радиационной защиты, а не медицинских костюмов. Только два предприятия в стране производили ткань для таких костюмов, это задавало предел производства в 25 000 единиц в сутки, говорил Мантуров. По данным Минпромторга на 24 апреля, производство защитных костюмов достигло около 57 000 ед., из них около 8600 ед. – из СМС-ткани.

Мантуров уже заявлял, что в российских аптеках уже нет дефицита масок и антисептиков. 30 апреля премьер Михаил Мишустин подписал постановление об отмене запрета на экспорт средств индивидуальной защиты, масок и респираторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных