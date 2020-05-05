Мантуров заявил о необходимости выпускать больше защитных костюмов
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров призвал наращивать производство защитных медицинских костюмов – как одноразовых, так и многоразовых, – а также материала для них. Он заявил об этом мэру Москвы Сергею Собянину во время визита на производство нетканых материалов, запись встречи показал канал «Россия 24». С производством масок, по мнению Мантурова, промышленность «принципиально справилась за последние два месяца».
В начале апреля Мантуров на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил о дефиците защитных медицинских костюмов. До распространения коронавируса отрасль была ориентирована на производство костюмов химической и радиационной защиты, а не медицинских костюмов. Только два предприятия в стране производили ткань для таких костюмов, это задавало предел производства в 25 000 единиц в сутки, говорил Мантуров. По данным Минпромторга на 24 апреля, производство защитных костюмов достигло около 57 000 ед., из них около 8600 ед. – из СМС-ткани.
Мантуров уже заявлял, что в российских аптеках уже нет дефицита масок и антисептиков. 30 апреля премьер Михаил Мишустин подписал постановление об отмене запрета на экспорт средств индивидуальной защиты, масок и респираторов.