Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» запустят магазины без касс и продавцов

Для посещения такого магазина нужно скачать мобильное приложение Take&Go от Сбербанка, зарегистрироваться и привязать к своему аккаунту банковскую карту Visa для оплаты покупок. Также в приложении нужно указать электронный адрес, на который будут приходить чеки. Чтобы войти в магазин нужно отсканировать расположенный на турникете QR-код. После этого можно взять с полки нужные товары и просто выйти. Деньги с карты спишутся автоматически.