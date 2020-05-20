Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» запустят магазины без касс и продавцов
Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» запустят магазины без касс и продавцов, для оплаты покупок в них будут использовать мобильное приложение, рассказал представитель Сбербанка. Сейчас проект тестируют в закрытом режиме в «Азбуке вкуса» в деловом центре «Москва-Сити» (башня «Федерация»). Для всех технология должна стать доступной в течение месяца. Стоимость проекта не раскрывается.
За покупателями магазина будет следить система компьютерного зрения. Она отслеживает количество и ассортимент товаров на полках, чтобы собирать в виртуальной корзине покупателей выбранные ими товары. Если клиент взял продукт, но передумал и вернул его на место, система удалит его из корзины.
Для посещения такого магазина нужно скачать мобильное приложение Take&Go от Сбербанка, зарегистрироваться и привязать к своему аккаунту банковскую карту Visa для оплаты покупок. Также в приложении нужно указать электронный адрес, на который будут приходить чеки. Чтобы войти в магазин нужно отсканировать расположенный на турникете QR-код. После этого можно взять с полки нужные товары и просто выйти. Деньги с карты спишутся автоматически.