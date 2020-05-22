UTair будет рассылать пассажирам тесты на коронавирус перед рейсом
По его словам, на данный момент в соответствии с распоряжением правительства Чечни UTair проверяет у пассажиров справки об отсутствии вируса при вылетах в Грозный. Вероятно такая мера будет применяться и в других регионах, добавил он.
По его словам, несмотря на то, что небо начнет «открываться» только через несколько недель, возобновление большинства приостановленных рейсов произойдет только в следующем году. Проблемой для авиакомпаний является отсутствие доверия пассажиров, боящихся летать из-за риска заразиться на борту или оказаться после полета в обсерваторе на принудительном карантине, пояснил он.
По мнению Дубина, принятый в Китае стандарт безопасности является хорошим примером. В китайских аэропортах пассажирам измеряют температуру, требуют надеть маску и соблюдать дистанцию. Помимо этого, салон самолета разделен на три зоны: «чистую», «буферную» и «карантинную». В самолетах авиакомпании сейчас установлены фильтры, усложняющие распространение вируса. Система вентеляции направляет поток воздуха с потолка в пол, что минимизирует риск заразиться, рассказал Дубин. Помимо этого UTair внедряет систему автоматической безопасной рассадки — клиентам выгоднее покупать билеты у окна или прохода, так как они дешевле.
Накануне Росавиация разработала проект методических указаний по снятию ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Запреты будут снимать в три этапа, на первых двух обяязательным условием для полета будет измерение температуры. Людей с температурой более 37,5 градуса пускать на борт самолета не будут. Прошедших контроль обяжут оставаться в масках и перчатках до конца полета.