UTair будет рассылать пассажирам тесты на коронавирус перед рейсом

По мнению Дубина, принятый в Китае стандарт безопасности является хорошим примером. В китайских аэропортах пассажирам измеряют температуру, требуют надеть маску и соблюдать дистанцию. Помимо этого, салон самолета разделен на три зоны: «чистую», «буферную» и «карантинную». В самолетах авиакомпании сейчас установлены фильтры, усложняющие распространение вируса. Система вентеляции направляет поток воздуха с потолка в пол, что минимизирует риск заразиться, рассказал Дубин. Помимо этого UTair внедряет систему автоматической безопасной рассадки — клиентам выгоднее покупать билеты у окна или прохода, так как они дешевле.