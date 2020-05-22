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UTair будет рассылать пассажирам тесты на коронавирус перед рейсом

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UTair будет присылать пассажирам тесты на COVID-19 перед полетом. Тестирование может быть проведено в домашних условиях, рассказал руководитель отдела обслуживания в аэропорту департамента пассажирского опыта перевозчика Игорь Дубин в интервью официальному каналу UTair в «Яндекс.Дзене».

По его словам, на данный момент в соответствии с распоряжением правительства Чечни UTair проверяет у пассажиров справки об отсутствии вируса при вылетах в Грозный. Вероятно такая мера будет применяться и в других регионах, добавил он.

По его словам, несмотря на то, что небо начнет «открываться» только через несколько недель, возобновление большинства приостановленных рейсов произойдет только в следующем году. Проблемой для авиакомпаний является отсутствие доверия пассажиров, боящихся летать из-за риска заразиться на борту или оказаться после полета в обсерваторе на принудительном карантине, пояснил он.

По мнению Дубина, принятый в Китае стандарт безопасности является хорошим примером. В китайских аэропортах пассажирам измеряют температуру, требуют надеть маску и соблюдать дистанцию. Помимо этого, салон самолета разделен на три зоны: «чистую», «буферную» и «карантинную». В самолетах авиакомпании сейчас установлены фильтры, усложняющие распространение вируса. Система вентеляции направляет поток воздуха с потолка в пол, что минимизирует риск заразиться, рассказал Дубин. Помимо этого UTair внедряет систему автоматической безопасной рассадки — клиентам выгоднее покупать билеты у окна или прохода, так как они дешевле.

Накануне Росавиация разработала проект методических указаний по снятию ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Запреты будут снимать в три этапа, на первых двух обяязательным условием для полета будет измерение температуры. Людей с температурой более 37,5 градуса пускать на борт самолета не будут. Прошедших контроль обяжут оставаться в масках и перчатках до конца полета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных