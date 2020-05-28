«Коммерсантъ»: Минобороны перезаключило контракт на поставку Ил-76МД-90А

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова подтвердили, что новый контакт подписан. В Минобороны, ОАК и Минпромторге не комментируют информацию о количестве самолетов и их цене. «Мы выполняем контрактные обязательства перед Минобороны»,— сказали в ОАК. По словам собеседника газеты на ульяновском авиазаводе, предприятие могло сдать в 2019 г. пять, а не три самолета. Помешали, по его словам, проблемы при приемке двигателей ПС-90А-76 производства входящей в «Ростех» Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Другой источник рассказал, что в 2019 гю выяснилось, что вентиляторы двигателя нуждаются в доработке. Сейчас, по его словам, проблемы устранены. Третий собеседник, знакомый с ходом приемки двигателей, утверждает, что они работали исправно и полностью отвечали техническому заданию. «После полетов выяснилось, что его необходимо доработать под планер конкретного самолета. Что и было сделано», — сказал он. В самой ОДК отметили, что обязательства по поставке двигателей ПС-90А-76 для комплектации самолетов Ил-76МД-90А «выполнены в полном объеме, в согласованные сроки и с надлежащим качеством».