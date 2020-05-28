«Коммерсантъ»: Минобороны перезаключило контракт на поставку Ил-76МД-90А
Министерство обороны России перезаключило на новых условиях контракт на поставку военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А с авиазавода «Авиастар-СП» (входит в ОАК) в Ульяновке. Новый контракт вступит в силу в 2021 г.и предполагает выпуск и поставку до 2028 г. 14 самолетов по цене 4,5-5 млрд рублей за каждый, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиапроме.
Первоначальный контракт на поставку 39 самолетов стоимостью около 140 млрд руб. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Минобороны подписали в октябре 2012 г. На тот момент контракт был крупнейшим заказом Минобороны у ОАК., сроки исполнения — по 2018 г. Стоимость одного самолета по контракты 2012 г. составляла в среднем 3,6 млрд руб. По словам собеседников газеты, всего по нему ОАК передало Минобороны шесть машин, до конца 2020 г. планируется передать еще пять самолетов, а чуть позже еще два Ил-76МД-90А. Общее число машин — 13 самолетов вместо 39, указанных в контракте. Источники «Коммерсантъ» в авиапроме говорят, что по новому контракту завод с 2021 г. будет поставлять заказчику по два самолета в год до конца 2027 г.
В аппарате вице-премьера Юрия Борисова подтвердили, что новый контакт подписан. В Минобороны, ОАК и Минпромторге не комментируют информацию о количестве самолетов и их цене. «Мы выполняем контрактные обязательства перед Минобороны»,— сказали в ОАК. По словам собеседника газеты на ульяновском авиазаводе, предприятие могло сдать в 2019 г. пять, а не три самолета. Помешали, по его словам, проблемы при приемке двигателей ПС-90А-76 производства входящей в «Ростех» Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Другой источник рассказал, что в 2019 гю выяснилось, что вентиляторы двигателя нуждаются в доработке. Сейчас, по его словам, проблемы устранены. Третий собеседник, знакомый с ходом приемки двигателей, утверждает, что они работали исправно и полностью отвечали техническому заданию. «После полетов выяснилось, что его необходимо доработать под планер конкретного самолета. Что и было сделано», — сказал он. В самой ОДК отметили, что обязательства по поставке двигателей ПС-90А-76 для комплектации самолетов Ил-76МД-90А «выполнены в полном объеме, в согласованные сроки и с надлежащим качеством».
По словам собеседника газеты в ОАК, прежний контракт был убыточным из-за того, что самолет начали строить по техзаданию Минпромторга, а потом решили создавать его по техзаданию Минобороны. При калькуляции допустили ошибку, из-за которой каждый поставленный самолет приносил авиазаводу до 1 млрд рублей убытка. После утверждения программы финансового оздоровления ОАК, говорит собеседник газеты в корпорации, она не имеет права заключать убыточные контракты. Директор Центра АСТ Руслан Пухов отметил, что в Минобороны пошли на компромисс с производителем, подписали новый контракт и тем самым нашли единственное оптимальное разрешение ситуации.