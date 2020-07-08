Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения зарегистрировало новый препарат для лечения коронавируса SARS-CoV-2, следует из данных Государственного реестра лекарственных средств. Речь идет о препарате под торговым названием «Коронавир». В оборот препарат должен поступить 1 января 2021.г.
Препарат зарегистрировала компания «Р-Фарм», в оборот он должен поступить до конца июля 2020 г., рассказали в пресс-службе компании. Назначать его планируют для лечения COVID-19 легкого и среднетяжелого течения. После получения регистрационного удостоверения препарат отправят в регионы, его начнут применять в стационарах Москвы, Петербурга, Ярославля и других городов.
В основе «Коронавира» то же действующее вещество, что и у других лекарств, одобренных Минздравом для борьбы с коронавирусом, — фавипиравир. Он входит в состав препаратов с торговым названием «Арепливир» и «Авифавир», который стал первым лекарством против COVID-19, одобренным для применения Россией.