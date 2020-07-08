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Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения коронавируса

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Министерство здравоохранения зарегистрировало новый препарат для лечения коронавируса SARS-CoV-2, следует из данных Государственного реестра лекарственных средств. Речь идет о препарате под торговым названием «Коронавир». В оборот препарат должен поступить 1 января 2021.г.

Препарат зарегистрировала компания «Р-Фарм», в оборот он должен поступить до конца июля 2020 г., рассказали в пресс-службе компании. Назначать его планируют для лечения COVID-19 легкого и среднетяжелого течения. После получения регистрационного удостоверения препарат отправят в регионы, его начнут применять в стационарах Москвы, Петербурга, Ярославля и других городов.

В основе «Коронавира» то же действующее вещество, что и у других лекарств, одобренных Минздравом для борьбы с коронавирусом, — фавипиравир. Он входит в состав препаратов с торговым названием «Арепливир» и «Авифавир», который стал первым лекарством против COVID-19, одобренным для применения Россией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных