Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения коронавируса

В основе «Коронавира» то же действующее вещество, что и у других лекарств, одобренных Минздравом для борьбы с коронавирусом, — фавипиравир. Он входит в состав препаратов с торговым названием «Арепливир» и «Авифавир», который стал первым лекарством против COVID-19, одобренным для применения Россией.