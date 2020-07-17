«Норникель» направит 20 млрд рублей на борьбу с коронавирусом в этом году

С момента запуска программы поддержки во время пандемии до конца июня «Норникель выделил 10,5 млрд руб. Эти деньги были потрачены на обеспечение социальной стабильности в регионах присутствия. В частности, средства направлялись на покупку медицинского оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений и соцподдержку малого и среднего бизнеса.