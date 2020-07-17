«Норникель» направит 20 млрд рублей на борьбу с коронавирусом в этом году
«Норникель» разработал новый пакет мер для защиты сотрудников от коронавируса стоимостью около 10 млрд руб. Всего в этом году компания собирается направить на борьбу с инфекцией более 20 млрд рублей, говорится в сообщении «Норникеля».
Пакет «включает в себя обеспечение антивирусной безопасности на производстве, поддержку сотрудников, помощь медучреждениям, а также предприятиям малого и среднего бизнеса», отмечается в сообщении.
Как пояснили в «Норникеле», задача второго пакета мер заключается в подготовке к возможному негативному развитию событий в связи с возможным всплеском заболеваемости.
С момента запуска программы поддержки во время пандемии до конца июня «Норникель выделил 10,5 млрд руб. Эти деньги были потрачены на обеспечение социальной стабильности в регионах присутствия. В частности, средства направлялись на покупку медицинского оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений и соцподдержку малого и среднего бизнеса.