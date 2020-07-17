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«Норникель» направит 20 млрд рублей на борьбу с коронавирусом в этом году

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«Норникель» разработал новый пакет мер для защиты сотрудников от коронавируса стоимостью около 10 млрд руб. Всего в этом году компания собирается направить на борьбу с инфекцией более 20 млрд рублей, говорится в сообщении «Норникеля».

Пакет «включает в себя обеспечение антивирусной безопасности на производстве, поддержку сотрудников, помощь медучреждениям, а также предприятиям малого и среднего бизнеса», отмечается в сообщении.

Как пояснили в «Норникеле», задача второго пакета мер заключается в подготовке к возможному негативному развитию событий в связи с возможным всплеском заболеваемости.

С момента запуска программы поддержки во время пандемии до конца июня «Норникель выделил 10,5 млрд руб. Эти деньги были потрачены на обеспечение социальной стабильности в регионах присутствия. В частности, средства направлялись на покупку медицинского оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений и соцподдержку малого и среднего бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных