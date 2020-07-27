Цена на тройскую унцию золота достигла девятилетнего максимума

Bank of America в мае повысил целевую цену золота на ближайшие полтора года с $2000 до $3000 за унцию. Прогноз средней цены в этом году, который давал банк, – $1695, в следующем – $2063 за унцию. По оценке Refinitiv, в 2020 г. его средняя стоимость составит $1637 за унцию, при этом позже может быть достигнута и преодолена отметка в $1800.