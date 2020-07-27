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Цена на тройскую унцию золота достигла девятилетнего максимума

Ведомости

Цена тройской унции золота на торгах на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $1912, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 2.51 мск, цена августовского фьючерса на золото выросла до $1911,7 за тройскую унцию, к 3.03 мск она достигла $1912, к 4.20 мск — поднялась до $1913, 7 за унцию. Последний раз она поднималась выше $1910 за унцию в сентябре 2011 г.

Когда мировые рынки в марте охватил кризис из-за массового введения карантинных мер во многих странах, рынку золота тоже не удалось избежать падения. Спотовая цена унции золота в первой половине марта упала за неделю c $1700 до $1450 в ходе торгов, но затем начала быстро восстанавливаться. В начале июля его цена выросла до $1781 за тройскую унцию.

Цена золота поднялась до уровня 2012 года

Bank of America ждет его подорожания до $3000, ведь «ФРС не может печатать золото»

Bank of America в мае повысил целевую цену золота на ближайшие полтора года с $2000 до $3000 за унцию. Прогноз средней цены в этом году, который давал банк, – $1695, в следующем – $2063 за унцию. По оценке Refinitiv, в 2020 г. его средняя стоимость составит $1637 за унцию, при этом позже может быть достигнута и преодолена отметка в $1800.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных