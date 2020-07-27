Цена на тройскую унцию золота достигла девятилетнего максимума
Цена тройской унции золота на торгах на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $1912, свидетельствуют данные торговой площадки.
По данным на 2.51 мск, цена августовского фьючерса на золото выросла до $1911,7 за тройскую унцию, к 3.03 мск она достигла $1912, к 4.20 мск — поднялась до $1913, 7 за унцию. Последний раз она поднималась выше $1910 за унцию в сентябре 2011 г.
Когда мировые рынки в марте охватил кризис из-за массового введения карантинных мер во многих странах, рынку золота тоже не удалось избежать падения. Спотовая цена унции золота в первой половине марта упала за неделю c $1700 до $1450 в ходе торгов, но затем начала быстро восстанавливаться. В начале июля его цена выросла до $1781 за тройскую унцию.
Bank of America в мае повысил целевую цену золота на ближайшие полтора года с $2000 до $3000 за унцию. Прогноз средней цены в этом году, который давал банк, – $1695, в следующем – $2063 за унцию. По оценке Refinitiv, в 2020 г. его средняя стоимость составит $1637 за унцию, при этом позже может быть достигнута и преодолена отметка в $1800.